Reality show 'Ljubav je na selu' počeo se emitirati prošle nedjelje, a jedan od kandidata 13. sezone je farmer Marijan Ceravac (69), koji dolazi iz Buzeta.

- Svi me podržavaju, a u nedjelju je prvu epizodu gledalo cijelo selo. Neki su mi čak i kucali na vrata jer su se htjeli fotografirati sa mnom - započeo je svoju priču Marijan.

Djevojkama uz njega neće biti dosadno, a uz ljubav i pažnju ponudit će im svoju životnu priču.

Marijan se rodio u Buzetu, ali vrlo brzo se odselio s roditeljima u Sloveniju. Nakon završetka škole,i kratkog radnog vijeka tamo, zaputio se 1968. u Ameriku.

- Šef u Sloveniji mi je rekao da je za mene samo kramp, lopata i kariola. Rekao je da neću nikad zaraditi ni za kilu papra. Iz Amerike sam mu od prve plaće poslao kilogram papar s porukom i dao mu do znanja da mi ide bolje - prisjeća se.

U Americi je s 25 godina izradio nekoliko više milijunskih strojeva dok je radio na popravcima mostova. Godine 1993. odlučio je postati vozač autobusa.

- Nakon što se obrt za popravke mostova zatvorio, ostao sam bez posla. Nisam više želio raditi teške fizičke poslove pa sam se odlučio prekvalificirati za vozača autobusa. Upoznao sam čovjeka koji me pitao zašto se ne bih okušao u vožnji slavnih osoba u Kaliforniji. Poslao sam zahtjev i dobio sam posao.

U svom specijalnom autobusu, koji je bio poput party limuzine, vozio je razne poznate face poput Grupe Poison, BB Kinga, Oprah, Saru Jessicu Parker, Stallonea i Marlona Branda. Mnogi su ga oduševili, ali neki su ga nažalost i razočarali.

- Sylvestar Stallone ostao mi je dužan 200 dolara kada sam ga vozio do jedne zgrade gdje se htio fotografirati. Schwarzenegger je okej, ali nije velik kao na televiziji. Najljepše uspomene imao je s Oprah koju je dva dana vozio iz Bostona do Miamija.

- Išla je autobusom jer ne voli letjeti. Bili smo dva vozača, a ona je bila jako ljubazna, dala nam je 500 dolara napojnice i napravila nam je sendviče - otkrio nam je.

Uz nju, lijepa sjećanja ga vežu i sa Saru Jessicu Parker i grupu Lamb of God koji su se pokazali kao ljubazni, otvoreni i prizemni. Marijan je najduže radio za B.B. Kinga, skoro dvije godine.

- Razišli smo se nakon dvije godine jer sam se posvađao s njegovim sinom, kojeg nisam podnosio. Bio je izuzetno bezobrazan i vikao je na mene. Kada sam rekao B.B. Kingu da odlazim, pozvao me u svoj penthouse i nudio mi 1000 dolara da ostanem, ali sam ga odbio - rekao je.

Farmer je bio u braku tri puta, prvi puta se ženio kada je tek došao u Ameriku.

- Bili smo zajedno dvije godine, imamo i sina koji živi u Teksasu. Razveli smo se jer me varala sa susjedom, uhvatio sam ih u svom krevetu. U kontaktu smo, ali ne bih nikad živio s njom - priznao je farmer. Ljubav svog života upoznao je u kafiću u New Yorku. Radila je kao urednica New York Timesa i bila je jako sposobna, govori on.

- Napisala mi je na salvetu svoj broj i ime, ja sam joj prišao, pozvao na večeru i ostali smo 38 godina zajedno. Zvala se Ruby Mooy Yee i zezao sam je da se zove moja’.

Zajedno nisu imali djece jer je ona bila srčani bolesnik i to je njega strašno boljelo jer je htio djecu. U Hrvatsku su se vratili 2002., a ona je preminula 2015. godine. Kako kaže, tugovao je četiri godine.

- Ja sam zapravo tada došao samo u posjet roditeljima i bratu. Ali moja tadašnja supruga se zaljubila u Hrvatsku pa smo tako ostali ovdje. Uživala je tu 13 godina, sve do svoje smrti - govori Ceravac. Nakon gubitka supruge, još se jednom ženio, ali zbog pohlepne žene i kćeri, brzo se razveo.

Od djevojaka koje će mu doći ne traži puno, ljubav i poštovanje trebaju biti na prvom mjestu, a i još poneke kvalitete.

- Treba biti zgodna i vitka, društvena i iskrena. Ali najvažnije od svega mora me poštovati, kao i ja nju. Mora postojati međusobno razumijevanje - govori farmer. Niti razliku u godinama ne smatra problemom.

- Moja pokojna supruga bila je 10 godina starija od mene, ali meni to nije smetalo. Izgledala je mnogo mlađe. Dodaje da bi volio imati djecu, ali i kako su Hrvatice mnogo zahtjevnije od žena koje je susreo u Americi. Ali ako bi se ukazala prilika, opet bi se ženio.