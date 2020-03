Vraća se ekipa gospona Fulira: Radnja će pratiti Pericu i Anu...

Za petnaestak dana počet će snimanje serije koja bi se trebala zvati “Dnevnik velikog Perice”. U šest epizoda po 50 minuta priča bi se naslanjala na dva lika iz kultnog filma “Tko pjeva zlo ne misli”, na Anu Šafranek i Pericu. Iz originalne postave najboljeg hrvatskog filma glumit će i Mirjana Bohanec Vidović (80). Bila joj je to prva filmska uloga, a remek-djelo Kreše Golika, “ljubavna komedija s pjevanjem”, premijerno je prikazana 1970. Sad, 50 godina kasnije, Mirjana će opet glumiti Anu.

- Jako mi je drago da su me se sjetili i veseli me da sudjelujem u tome - rekla je Vidović Bohanec i nastavila:

- Naravno da naviru uspomene iz doba snimanja filma. Lijepo je prisjetiti se tih vremena, nezaboravno iskustvo. I sad bih trebala pjevati, bit će opet pjesme.

Foto: Marko Ercegović

A tad je, prije više od 50 godina, dok su snimali, bila neizvjesnost kako će film ispasti i proći kod publike.

- U startu nismo očekivali da će biti tako uspješan. No s vremenom film još dobiva na vrijednosti i još se više vidi genijalnost Kreše Golika - rekla nam je nedavno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Sve je još u začetku i ne žele otkrivati detalje. Krenuli su s čitaćim probama... Bohanec Vidović nada se uspjehu serije, a sve je podsjeća i na doba snimanja filma. O tome nam je već pričala...

- Mi smo mjesec dana radili samo na tekstu, pa smo imali i svoje replike, koje je redatelj Krešo Golik uvažio. Snimali smo dva mjeseca i imali sjajnu atmosferu, tu ležernost kod snimanja smo prenijeli na film i to se vidi - objašnjavala je nedavno Bohanec Vidović. Kako smo čuli, seriju režira Vinko Brešan (56).

- Ne želim vam ništa potvrditi, ali niti zanijekati. Nije na meni da o tome pričam - kroz smijeh je rekao Brešan. Doznali smo kako bi Otokar Levaj (76) trebao glumiti brata gospona Fulira, kojeg je sjajno igrao Relja Bašić.

- Da, ja bih trebao biti njegov brat. No ne smijem puno otkrivati, pa još nismo niti počeli sa snimanjem. Čini mi se da bi moglo dobro proći, no ljudi moraju biti svjesni da to nije nastavak filma niti nekakva kopija - rekao je glumac.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Mali Perica nekad je bio Tomislav Žganec, a sad će ga glumiti Borko Perić. Upravo su on i Ana Šafranek, zapravo, jedini dodirni momenti s filmom. Serija bi trebala biti smještena u 1964. godinu, kad je Zagreb bio pod vodom zbog velike poplave. Mali, odnosno u seriji veliki Perica, družit će se sa Žnidaršićevim sinom... Producent serije je Croatia film, a sve je prošlo na natječaju HTV-a prošle godine. Tad su predali sinopsis, na kojem je radio Renato Baretić (56).

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Surađivao sam s Emirom Imamovićem Pirkeom (46), a prema ideji Albina Uršića. Mi smo tada dali predložak za šest epizoda, ali ne znam što je sve ostalo i kako to izgleda danas, koliko su mijenjali i popravljali, nadam se na bolje. Serija ima dodirnih točaka s filmom samo kroz dva lika, Ane i Perice, ali naša ideja ni nije bila da ima veze s filmom. Dogovor je bio da ne diramo sveti gral, a ‘Tko pjeva zlo ne misli’ to zasigurno jest. Nema nikakvog smisla raditi kopiju ili nastavke - objasnio nam je Baretić.

No izvjesno je da bismo uskoro trebali dobiti duh vremena Zagreba šezdesetih godina. No u svjetlu tadašnjeg doba bit će i novih likova, ne nužno Zagrepčana, kako je u filmu. No naglasak kod onih koji jesu će se zadržati, puno će se pjevati, pa bi sve trebalo podsjećati na djelo Kreše Golika.

Svi ističu samo da publika ne smije uspoređivati seriju s filmom. Kako je Baretić rekao, “ne diramo sveti gral”. U istom su problemu bili u zagrebačkom HNK, koji su imali premijeru predstave “Tko pjeva zlo ne misli” u rujnu 2017. U njoj Anu Šafranek igra Zrinka Cvitešić, a briljiraju Dušan Bućan i Krešimir Mikić, koji tumače Franju Šafraneka i Ernesta Fulira. Predstava je jako posjećena i danas.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL - Teško je bilo pronaći nešto teže i veći izazov, ali u tome i jest privlačnost našeg projekta - rekao je tad Rene Medvešek, redatelj kazališnog komada. Na premijeri je bila i Mirjana Bohanec Vidović.

- Nisam ni znala da je došla, no poslije nam je ušla u garderobu i tad su mi se noge odsjekle. Nasreću, i ona je bila zadovoljna našom izvedbom - objasnila je poslije Cvitešić. Nadamo se da će i serija biti uspješna.

