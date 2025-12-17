Emily u petoj sezoni serije osvaja Rim i Pariz, a ovoga puta stalnoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica.
Vraća se 'Emily u Parizu'! Stižu nova lica, evo što vas očekuje
Peta sezona popularne Netflixove serije "Emily u Parizu" stiže 18. prosinca, a čarobne ulice Pariza glavna junakinja ovoga je puta zamijenila onima Vječnoga grada - Rima. Dok se uživljava u ulogu šefice ureda agencije Grateau u Rimu, Emily će još jednom balansirati između posla i ljubavi na samo njoj svojstven način.
- Ove sezone u centru priče su dva grada, Rim i Pariz. Emily će osvojiti oba grada, a ljubav i čitav svoj život dovodi na novu razinu - rekao je autor serije Darren Star u kolovozu ove godine.
Kako je završila četvrta sezona serije?
Emily se do kraja prethodne sezone našla u uzbudljivoj romansi s Marcellom, šarmantnim nasljednikom luksuznog brenda Umberto Moratori. Nije mogla odbiti njegovu ponudu kada ju je pozvao u Rim, a taman prije toga je odlučila završiti sve s Gabielom.
Praznik u Rimu dobiva neočekivani obrat nakon što se nenajavljeno pojavi Emilyna šefica Sylvie, u nadi da će brend Marcellove obitelji postati klijentom njihove agencije. Zbog cijele situacije, Marcello je počeo sumnjati da je Emily u Rim stigla zbog posla te da ga je navela na potpuno krivi put. Na samom kraju sezone, Emily saznaje da će ostati u Rimu, gdje će voditi podružnicu agencije za koju radi.
Što publika može očekivati ovoga puta?
Glumica Lily Collins koja ima glavnu ulogu u seriji, za službene Netflixove stranice je izjavila kako je bila uzbuđena vidjeti što će se sve događati između Emily i Marcella.
- Marcello je potpuno drugačiji tip muškarca kojeg svi želimo za Emily. Željela sam da se Emily smiješi slobodnije i da ima bolji balans između posla i ljubavi. On je došao u savršenom trenutku - komentirala je. Dodaje kako smatra da Emily i Marcello imaju bolju kemiju od one koju je imala s Gabrielom.
Gotovo svi glumci ponovno se vraćaju na male ekrane i u petoj sezoni. Collins se vraća kao Emily, Philippine Leroy-Beaulieu kao Sylvie, Ashley Park kao Mindy Chen, a Gabriela ponovno glumi Lucas Bravo. Lucien Laviscount glumi Alfieja, Eugenio Franceschini Marcella, Samuel Arnold Juliena, Bruno Gouery Luca i William Abadie Antoinea Lamberta.
Camille Razat utjelovila je Gabrielovu djevojku Camille, a glumica je u travnju ove godine na Instagramu otkrila da neće ponoviti tu ulogu te da se povlači iz serije.
Tko su novi glumci?
Peta sezona "Emily u Parizu" dočekuje i nova lica. Bryan Greenberg će se pojaviti kao Jake, Amerikanca koji živi u Parizu, Michèle Laroque će glumiti Yvette, dugogodišnju prijateljicu Sylvie, dok će Minnie Driver biti Princeza Jane, također Sylvieina prijateljica koja se udala u kraljevsku obitelj.
Produkcija pete sezone serije započela je u svibnju ove godine, no odgođena je za kraj kolovoza zbog nesretnih okolnosti koje su se zbile na setu. Naime, asistent redatelja Diego Borella srušio se dok je pripremao scenu u Hotelu Danieli u Veneciji te je preminuo. Imao je samo 47 godina. Snimanje je nastavljeno nekoliko tjedana kasnije te je završeno krajem ljeta. Lily Collins je na društvenim mrežama tada najavila datum premijere.
