Vraća se legendarni Oasis? Noel i Liam Gallagher mogli bi opet pjevati zajedno nakon sukoba

Glazbenik Noel Gallagher (55), bivši član sastava Oasis, zbog loših odnosa s mlađim bratom Liamom Gallagherom (50) napustio je grupu 2009. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sada je svojim odgovorom na pitanje dao naslutiti da je ponovno okupljanje sastava moguće.

- Nikad ne reci nikad, ali da bi se tako nešto dogodilo, okolnosti moraju biti izuzetne. To ne znači da se takve okolnosti neće stvoriti - rekao je Liam za BBC Radio.

- To je povratak na početak - sanjarenje, gledanje u nebo i razmišljanje o tome što bi život mogao biti. To mi je sada slično kao i početkom 1990-ih kada sam odrastao u siromaštvu i nezaposlenosti. Muzika me je izvukla iz toga - dodao je Noel.

Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION

On i njegov mlađi brat često su se sukobljavali, nerijetko u javnosti. Razlog njihovih svađa najčešće je bilo Liamovo ponašanje, ispadi i incidenti povezani s drogom.

Međutim, čini se da su se braća nakon svih svađa pomirila, a navodno su nedavno pokrenuli novi zajednički posao u kojem će producirati filmove.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Najčitaniji članci