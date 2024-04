Vraća se Nikša, ali bez Tine! Ima novi singl, a s njom se čuje i dan danas: 'Ona je baš povučena...'

Popularni duo ‘Tina i Nikša’ harao je domaćom estradnom scenom 2000-tih godina, a za IN Magazin obratio se Nikša Jurinović koji se nakon 16 godina pauze vraća na scenu sa samostalnim singlom.

- Pa gledam s lijepim emocijama, gledam s dobrim emocijama, gledam i s nekim pa mogu reći i ponosom jer postoje pjesme koje su nastale prije 22, 23 godine i još uvijek se vrte na radio stanicama, što je meni u tom trenutku bilo nešto zaista nezamislivo da će te pjesme toliko dugo živjet – rekao je Nikša.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tina i Nikša debitirali su na Dori 1998. godine, a Nikša je potvrdio da su i dan danas u odličnim odnosima.

- U odličnim odnosima smo bili i tad i sad. Ništa se tu s te strane nije promijenilo, to je jedno stvarno prekrasno prijateljstvo koje traje već jako dugo godina. Evo moram reći, sad sam u nekakvoj fazi selidbe pa neke stvari koje nemam gdje stavit stoje kod nje u garaži, ona ima garažu, ja nemam. I dalje smo u jako dobrim odnosima - kazao je.

- Pa ona je potpuno zapravo povučena iz ovog nekakvog medijskog svijeta, uostalom kao i ja do prije nekidan, ono što ja znam, nema nekakvu želju za ponovnim angažmanom - dodao je glazbenik koji se, za razliku od Tine, vraća na glazbenu scenu.

- Promijenilo se puno toga, prije svega, 16 godina sam stariji, malo više od 16 kila teži, bio sam potpuno van doticaja s glazbom, čak sam i radio rijetko slušao - kaže Nikša koji priznaje da je ipak nešto ostalo isto, a to je njegova frizura.

- Frizura je ista postojana je. Zašto uopće imam tu frizuru, zato što mi je kao klincu jako išlo na živce, znaš ono kad uđeš u pubertet, adolescenciju, paziš na izgled, paziš na sve, imao sam kosu koja je jako teško bila ukrotiva, onda sam rekao ''E, nećeš, razbojniče!'' evo, to je jedini razlog zašto je to ovako - ispričao je u šali.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Njegov novi singl zove se ‘Samo da si dobro ti’, a dodao je da se radi o pjesmi koja je ‘životna, istinita, ljubavna, moćna’ te da je u prvom planu tekst i glazba. Strast prema glazbi nikad ne umire, a to je i razlog povratka na scenu nakon dugih 16 godina.

- Ja zapravo sebi ne mogu to objasnit, a kamoli nekom drugom. Jednostavno se spontano dogodilo na jedan potpuno suludi način. Ja imam kuma koji radi kao tonac u jednoj koncertnoj dvorani i čovjek me zamolio da mu pomognem pregurat nekakav klavir na pozornicu, imali su nekakav koncert klasične glazbe, i ja sam mu došao kao dobar kum pomoć to pregurat i sjeo sam za taj klavir i počeo sam nešto svirati u upalila se nekakva lampica - zaključio je.

Osim toga, otkrio je da je skladao sve pjesme za povratnički album, a planira početkom ljeta krenuti s nekim prvim nastupima.