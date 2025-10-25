Vraća se 'Ono'! Ovog puta će proganjati publiku s TV ekrana

Zastrašujući klaun Pennywise se vratio, ali ovog puta proganja publiku s TV ekrana. Još sitno brojimo do HBO-ove serije “It: Welcome to Derry”, 26. listopada sve je bliži. Držimo fige da ne bude - flop. Radnja serije smještena je 27 godina prije događaja iz dvaju filmova “Ono”, koje je argentinski redateljski i scenaristički dvojac Andy i Barbara Muschietti adaptirao prema kultnom horor-romanu Stephena Kinga. Naravno, ne možemo preskočiti ni prvo pojavljivanje klauna u mini-seriji iz 1990.

Ovog puta u fokusu su Leroy Hanlon i njegova supruga Charlotte koji se sa sinom Willom sele u Derry, baš kad počinju nestajanja djece. Bill Skarsgård se vraća kao Pennywise, a glumačku postavu “Dobro došli u Derry” čine i Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe...

- Osjećao sam se kao da sam završio s ‘Ono’. Mislio sam da grof Orlok kojeg sam utjelovio u ‘Nosferatu’ predstavlja posljednji čavao u lijesu mojim jezivim ulogama - rekao je Skarsgård u podcastu “Happy Sad Confused” te dodao: “Kad su me pitali hoćemo li vratiti Pennywisea u ‘Welcome to Derry’, na kraju sam bez puno razmišljanja pristao. Bilo je zabavno i uzbudljivo otkriti one strane Pennywisea koje u filmovima nismo imali prilike vidjeti. Mislim da će gledatelji uživati - rekao je Skarsgård, koji nije požalio zbog te svoje odluke.

- Nećemo Pennywisea odmah ni otkriti da zadržimo što više napetost - rekao je Andy Muschietti. Nada se da će obnoviti seriju za drugu sezonu, kad bi se, kako je najavio, kronološki u radnji vratio još više unatrag - spominju se 1935. i 1908.