Vraća se slavni kulinarski show, najmlađi kandidat ima 7 godina

<p>U novoj sezoni showa kuhat će pet timova koji su gledateljima poznati otprije te će se pripremati slane i slatke delicije, koje svi vole vidjeti na blagdanskom stolu. Sva jela ocjenjivat će dobro poznati trio - <strong>Željka Klemenčić</strong>, <strong>Ivan Pažanin </strong>i <strong>Tomislav Špiček </strong>koji do zadnjeg trena neće znati tko su kandidati i što su im pripremili.</p><p>Mirisi božićnog pečenja i slasnih kolačića šire se setom novog RTL-ova showa prigodna imena 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!'. Ovo posebno izdanje emisije pratit će kuhanje pet različitih timova, koji će se okušati ne samo u pečenju slastica nego i u izradi kompletnog božićnog jelovnika, kao i svega onoga što se može naći za blagdanskim stolom diljem Hrvatske. </p><p>Princip ocjenjivanja isti je kao i prije, sva ta ukusna jela proći će strogi, ali pravedan sud kulinarskih stručnjaka i već dobro uigranog žirija u sastavu Željke Klemenčić, Ivana Pažanina i Tomislava Špičeka, a sve će se odvijati pod voditeljskom palicom <strong>Domagoja Jakopovića Ribafisha</strong>. No osim već poznate voditeljske i sudačke postave, u ovom će se specijalu vidjeti još neka poznata imena, a o čemu je točno riječ, zna producentica showa <strong>Danijela Habek</strong>.</p><p>- Prvi smo se put odlučili pozvati kandidate koji su prije sudjelovali u 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i ostavili dobar dojam na žiri i gledatelje, ali novitet je taj da parovi ove sezone ne kuhaju sami, nego dolaze s pojačanjem i u timovima će kuhati po četiri osobe. Većina su timova obitelji, a zanimljivo je istaknuti da najmlađi natjecatelj ima samo sedam godina! Zbog toga je ovaj božićni specijal poseban jer je to show za cijelu obitelj, vrlo pozitivan i zabavan, a gledatelje zaista očekuje jedan duhovit, edukativan i topli obiteljski sadržaj za hladne zimske dane - otkriva Habek koja je imena natjecatelja odlučila zadržati u tajnosti od žirija sve do prvog kušanja.</p><p>- Naš ulazak u studio bio je totalno spontan, a Špiček, Pažanin i ja smo bili nepripremljeni jer nismo imali pojma tko su kandidati i što kuhaju. U tom trenutku zaista ne znamo koga ćemo zateći na setu i tko će nam donijeti jela na kušanje. Ništa nam nije bilo jasno, bili smo u potpunom mraku… - priznala je Klemenčić koja se raduje isprobavanju novih jela te se nada da će „propalih slučajeva" biti što manje.</p><p>Uz blagdanske delicije, i studio emisije 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' bit će prikladno ukrašen te će svi na setu, ali i pred malim ekranima, imati osjećaj da je Božić stigao.</p><p>- Jako se veselim božićnom duhu, klopi i papanju keksića uz televizor pod debelom dekom. Prema tome, što se čeka? - izjavljuje Ribafish koji je vrlo uzbuđen oko početka novog showa. </p><p>Recept za idealne blagdane je spreman - omiljeni žiri, iskusni i zabavni kandidati, ukusna jela i mirisni kolačići, sve to pomiješamo i dobije se božićno izdanje 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' koje gledatelji mogu očekivati uskoro na RTL-u.</p>