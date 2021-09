Nakon godine stanke, zabavni show vraća se na male ekrane i to u svojoj osmoj sezoni. Posljednja emitirana sezona bila je najuspješnija do sada - u prosjeku ju je pratilo oko 834 tisuće gledatelja, a izvrsne rezultate ostvarila je i na društvenim kanalima. Nova, osma sezona, koja uskoro kreće s emitiranjem, nastavlja s istim, provjerenim receptom – donositi gledateljima najbolje i najzabavnije trenutke u njihove domove.

S najpoznatije pozornice na svijetu, gledatelje će pozdraviti voditeljski dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan, čija je najvažnija uloga u showu ohrabrivati kandidate pred njihov nastup, a sudit će im stručni žiri koji i ove sezone čine Martina Tomčić, Maja Šuput, Davor Bilman i Janko Popović Volarić.

"Zabava, pozitiva, stavljanje naglaska na ono što čovjek je, a to je kreativno biće koje je sposobno preživjeti. Mislim da je to ono što nas sve skupa čupa, tako da je Supertalent tu apsolutno format koji, da nije do sad postojao, sad bi ga trebalo izmisliti, upravo da ljudima podigne moral i da svi skupa prokopamo malo u sebi i da vidimo koji je to supertalent koji imamo da možemo preživjeti", kazala je Martina za DNEVNIK.hr.

U novoj sezoni, koju će gledatelji imati priliku uskoro pratiti na Novoj TV, vidjet ćemo raznolike talente, a za svoju kartu u daljnje natjecanje borit će se plesači, pjevači, glazbenici, imitatori, iluzionisti, kao i natjecatelji s nikad viđenim talentom. Tko je od njih impresionirao, tko je rasplakao, a tko naljutio žiri, ne propustite uskoro doznati u programu Nove TV!