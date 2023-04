Vraćaju se Melodije Jadrana: U gradu ipak ima mjesta za dva glazbena festivala, isti vikend...

Vikend od 23. do 25. lipnja Splitom će oriti muzika na svakom koraku. To su datumi, naime, dvaju festivala koja će biti u gradu tog dana. Na velika vrata vraćaju se Melodije Jadrana, a Splitski festival došao je do 23. izdanja. Malo se 'krajcao' i vodeći čovjek festivala, Tomo Mrduljaš, dojučerašnji direktor Splitskog, a danas organizator Melodija.