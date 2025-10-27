Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIK INTERES

Vraćaju se Pero, Draga i Ljuban: U novoj će predstavi 'Vlak u snijegu' sudjelovati i publika

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 3 min
Vraćaju se Pero, Draga i Ljuban: U novoj će predstavi 'Vlak u snijegu' sudjelovati i publika
7

Premijera filma bila je 18. lipnja 1976. u Bjelovaru. Praizvedba predstave planirana je za 5. prosinca u kinu Park u Virovitici. Uz autentične scene iz filma gledatelji će sudjelovati u kvizu znanja

Pero, Draga i Ljuban. Troje prijatelja iz jednog od najboljih domaćih dječjih romana i kasnijeg filma “Vlak u snijegu” stupit će na kazališne daske. Za to su zaslužni ljudi koji stoje iza izložbe “Virovitica voli vlakove”, a riječ je o interaktivnoj predstavi u kojoj će sudjelovati i publika.

Tako će se oni najmlađi moći uživjeti u dječju zadrugu predstavljenu u knjizi, pokazati svoje znanje, ali i upoznati dobru dušu tog djela, konduktera Saperlota. Naime, prijedlog za takvu magiju ovog je rujna iznio Goran Denac, autor izložbe, glumcu i redatelju Ernestu Srećku Berecu (nekadašnjem glumcu kazališta Virovitica), osnivaču i vlasniku Kazališne udruge i produkcije Studioart iz Zadra. Berec je prema romanu Mate Lovraka napisao tekst i režirao cijelu interaktivnu predstavu, u kojoj će glumiti prvi brk, odnosno konduktera.

Prema Berecovim riječima, bit će to vrlo vesela, dinamična kazališna igra, interaktivnog sadržaja, a cijeloj toj priči priključuje se i jedan veliki jubilej, a to je 50 godina od premijere filma "Vlak u snijegu" redatelja Mate Relje. Premijera je bila 18. lipnja 1976. u Bjelovaru.

Praizvedba je planirana za 5. prosinca u kinu Park u Virovitici. Uz autentične scene iz filma gledatelji će sudjelovati u malom kvizu znanja o romanu "Vlak u snijegu", ali i o Mati Lovraku. Kao poslastica na kraju organizirat će kulturnu tribinu, na kojoj bi se trebali pojaviti i glumici iz filma - Slavko Štimac (Ljuban), Gordana Inkret Subotičanec (Draga) i Željko Malčić (Pero). Ispričat će svoje prve dojmove o predstavi čiji im je film obilježio mladost.

Osim toga, spretne ruke Denca i njegovih kolega iz Udruge tehničke kulture "Oto Horvat" rade i na velikoj diorami, dugoj dva metra, s prikazom "Vlaka u snijegu". Još slažu detalje, ali imat će posebno mjesto pod reflektorom za sve one koji dođu pogledati predstavu.

- Neka to bude iznenađenje, ali i veliki dar našim malim i velikim gledateljima Virovitičanima za prvi tjedan Adventa u gradu Virovitica 2025. - kaže nam Denac.

Dodao je kako je plan da kazališna predstava "Vlak u snijegu" od praizvedbe u prosincu kontinuirano bude na repertoaru "Virovitica voli vlakove". Odigravat će je u prostorijama željezničke postaje Virovitica, gdje izložba inače ima svoj stalni postav, i to već tijekom ove godine.

Za potrebe toga uredit će jednu prostoriju, koja će izgledati kao vagon iz filma. Ako se ostvare Denčevi snovi i dogovori, predstavu bi u budućnosti trebali izvoditi u pravom željezničkom vagonu uređenom samo za tu namjenu.

- Želio bih zahvaliti Gradu Virovitici i gradonačelniku Ivici Kirinu na podršci, kao i Virovitičko-podravskoj županiji i Turističkoj zajednici. Počeli smo skromno prije 10 godina, a sad imamo prostor od 900 četvornih metara, gdje svi mogu pogledati oko 3500 različitih modela vlakova, autobusa, tramvaja. Nekima se može i upravljati, što osobito veseli one najmlađe - kaže Denac.

storyeditor/2025-10-26/PXL_221218_23070508.jpg

U planu su dolasci grupa i ekskurzija iz cijele Hrvatske. Da je već sad interes zaista velik, potvrđuje Denac, a Berec najavljuje sudjelovanje na malom BOK festivalu 2026. u Bjelovaru, zatim u Krapini.

- Tijekom kazališne sezone 2025/26. bila bi još jedna premijera, i to u Ninu, zatim reprize u Zadru, ali o tome kasnije, javnost će biti naknadno obaviještena - kaže Berec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!
BUJNA GLUMICA

Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!

Kombinaciju je zaokružila decentnim nakitom i prirodnim make-upom s ružičastim tonovima
Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb
SUPERTALENT

Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb

'Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto', poručio je Nicolas u suzama, koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025