Vraćaju se Pero, Draga i Ljuban: U novoj će predstavi 'Vlak u snijegu' sudjelovati i publika

Pero, Draga i Ljuban. Troje prijatelja iz jednog od najboljih domaćih dječjih romana i kasnijeg filma “Vlak u snijegu” stupit će na kazališne daske. Za to su zaslužni ljudi koji stoje iza izložbe “Virovitica voli vlakove”, a riječ je o interaktivnoj predstavi u kojoj će sudjelovati i publika.

Tako će se oni najmlađi moći uživjeti u dječju zadrugu predstavljenu u knjizi, pokazati svoje znanje, ali i upoznati dobru dušu tog djela, konduktera Saperlota. Naime, prijedlog za takvu magiju ovog je rujna iznio Goran Denac, autor izložbe, glumcu i redatelju Ernestu Srećku Berecu (nekadašnjem glumcu kazališta Virovitica), osnivaču i vlasniku Kazališne udruge i produkcije Studioart iz Zadra. Berec je prema romanu Mate Lovraka napisao tekst i režirao cijelu interaktivnu predstavu, u kojoj će glumiti prvi brk, odnosno konduktera.

Prema Berecovim riječima, bit će to vrlo vesela, dinamična kazališna igra, interaktivnog sadržaja, a cijeloj toj priči priključuje se i jedan veliki jubilej, a to je 50 godina od premijere filma "Vlak u snijegu" redatelja Mate Relje. Premijera je bila 18. lipnja 1976. u Bjelovaru.

Praizvedba je planirana za 5. prosinca u kinu Park u Virovitici. Uz autentične scene iz filma gledatelji će sudjelovati u malom kvizu znanja o romanu "Vlak u snijegu", ali i o Mati Lovraku. Kao poslastica na kraju organizirat će kulturnu tribinu, na kojoj bi se trebali pojaviti i glumici iz filma - Slavko Štimac (Ljuban), Gordana Inkret Subotičanec (Draga) i Željko Malčić (Pero). Ispričat će svoje prve dojmove o predstavi čiji im je film obilježio mladost.

Osim toga, spretne ruke Denca i njegovih kolega iz Udruge tehničke kulture "Oto Horvat" rade i na velikoj diorami, dugoj dva metra, s prikazom "Vlaka u snijegu". Još slažu detalje, ali imat će posebno mjesto pod reflektorom za sve one koji dođu pogledati predstavu.

- Neka to bude iznenađenje, ali i veliki dar našim malim i velikim gledateljima Virovitičanima za prvi tjedan Adventa u gradu Virovitica 2025. - kaže nam Denac.

Dodao je kako je plan da kazališna predstava "Vlak u snijegu" od praizvedbe u prosincu kontinuirano bude na repertoaru "Virovitica voli vlakove". Odigravat će je u prostorijama željezničke postaje Virovitica, gdje izložba inače ima svoj stalni postav, i to već tijekom ove godine.

Za potrebe toga uredit će jednu prostoriju, koja će izgledati kao vagon iz filma. Ako se ostvare Denčevi snovi i dogovori, predstavu bi u budućnosti trebali izvoditi u pravom željezničkom vagonu uređenom samo za tu namjenu.

- Želio bih zahvaliti Gradu Virovitici i gradonačelniku Ivici Kirinu na podršci, kao i Virovitičko-podravskoj županiji i Turističkoj zajednici. Počeli smo skromno prije 10 godina, a sad imamo prostor od 900 četvornih metara, gdje svi mogu pogledati oko 3500 različitih modela vlakova, autobusa, tramvaja. Nekima se može i upravljati, što osobito veseli one najmlađe - kaže Denac.

U planu su dolasci grupa i ekskurzija iz cijele Hrvatske. Da je već sad interes zaista velik, potvrđuje Denac, a Berec najavljuje sudjelovanje na malom BOK festivalu 2026. u Bjelovaru, zatim u Krapini.

- Tijekom kazališne sezone 2025/26. bila bi još jedna premijera, i to u Ninu, zatim reprize u Zadru, ali o tome kasnije, javnost će biti naknadno obaviještena - kaže Berec.