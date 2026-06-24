Vruće snimke! Sydney pozirala u donjem rublju bez šminke, a svi su gledali u njeno bujno poprsje

Glumica samostalno promovira svoju liniju donjeg rublja SYRN, a sudeći prema prodaji - odlično joj ide. Nedavno je snimila i provokativni video u kojem je pozirala u topiću i gaćicama bez šminke
Glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama predstavila nove komade iz svoje linije donjeg rublja SYRN. Zvijezda serije "Euforija" pozirala je u tamnocrvenom kompletu koji se sastoji od kratkog topa i gaćica.
| Foto: Instagram
Glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama predstavila nove komade iz svoje linije donjeg rublja SYRN. Zvijezda serije "Euforija" pozirala je u tamnocrvenom kompletu koji se sastoji od kratkog topa i gaćica. |
Foto: Instagram
Glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama predstavila nove komade iz svoje linije donjeg rublja SYRN. Zvijezda serije "Euforija" pozirala je u tamnocrvenom kompletu koji se sastoji od kratkog topa i gaćica.
| Foto: Instagram
Fanovi su je obasipali komplimentima - svi su gledali u njene seksi obline.
| Foto: Instagram
U kratkoj snimci glumica leži na krevetu, gotovo bez šminke i s raspuštenom plavom kosom, još jednom pokazavši zašto je mnogi smatraju najboljom ambasadoricom vlastitog brenda.
| Foto: Instagram
Da je Sweeney prava poduzetnica dokazuje činjenica da se njeno donje rublje rasprodalo brzinom munje.
| Foto: Profimedia
Inače, za potrebe snimanja reklame je svojedobno odjenula bijelo donje rublje iz nove kolekcije, a fotografijama je dodala zaigranu notu grickajući kokice u zavodljivim pozama.
| Foto: Profimedia
Osim u bijelom korzetu i odgovarajućim čipkastim tangama, na nekim fotografijama pozirala je i s halterima, prozirnim čarapama te crvenim ružama kao rekvizitima
| Foto: Profimedia
I ovako je promovirala donje rublje. Legla je na krevet i pozirala u tangicama i grudnjaku.
| Foto: Sydney Sweeney / Instagram
Foto Sydney Sweeney / Instagram
Pozirala je na i na stolcu...
| Foto: Sydney Sweeney / Instagram
Skidala je sve sa sebe...
| Foto: Sydney Sweeney / Instagram
A pokazala je i guzu u tangicama.
| Foto: Sydney Sweeney / Instagram
Podsjetimo, Sydney je početkom godine izbacila seksi liniju donjeg rublja.
| Foto: screenshot/instagram
Svim silama potrudila se da svi saznaju za njeno donje rublje, a reklamiranje joj odlično ide.
| Foto: screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
I na društvenim je mrežama snimila kako isprobava gaćice i grudnjak.
| Foto: SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Snimala se kako orezuje ruže i uređuje okućnicu kako bi promovirala svoju liniju SRYN.
| Foto: SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Njene seksi fotke obišle su svijet, a prodaja joj, očekivano, odlično ide.
| Foto: SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Glumica se u svrhu promocije, penjala na znak Hollywood i vješala na njega grudnjake pa skoro, radi toga, 'zaradila' prijavu.
| Foto: Hutchins Photo
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Supplied by LMK / ipa-agency.net
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net/
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Caroline Brehman
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto Hutchins Photo
Foto Mark J. Rebilas/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS