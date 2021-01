Srpska pjevačica Dara Bubamara (44) i dalje uživa u Dubaiju s mlađahnim dečkom Tonijem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Redovito objavljuje fotografije i videa s luksuznog putovanja, a najnovijim fotkama zagolicala je maštu fanova.

Prvo je pozirala na plaži u srebrnom šljaštećem badiću, a u prvom planu bile su njezine silikonske grudi.

A onda se fotkala na daski za surfanje. Nosila je jednodijelni žuti badić, kosu je svezala te je 'nabacila' sunčane naočale.

Pratiteljima nije mogao promaknuti njezin preplanuli ten. Inače, cajka je nedavno prvi put progovorila o dečku, piše Telegraf.

- Stvarno mi je učinio životom ljepšim, omogućio mi je putovanja. Iskreno pričam, dogodio mi se takav dečko i takva ljubav, da zbog svega nisam osjetila korona virus - ispričala je za emisiju Ekskluzivno te dodala:

- Poslije duže vremena me netko gleda kao kraljicu. Gleda me kao ženu pravu. Teško da netko bude dominantan prema meni, ali i to se dogodilo.