<p>Nova epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je i nove transformacije te razloge za smijeh, ali i divljenje. Pobjedu je odnijela <strong>Lu Jakelić</strong> (26), koja je utjelovila <strong>Barbru Streisand</strong> (78), a od žirija je dobila četiri 12-ice. To joj je druga pobjeda u emisiji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko stilizira dame u showu </strong></p><p>- Ovo je bilo nevjerojatno. Bez riječi sam, stvarno predivno - rekla joj je oduševljena <strong>Nives Celzijus</strong> (38), dok je <strong>Igor Mešin</strong> (53) zaključio:</p><p>- Vidio sam Barbru pred sobom, jako dobar nastup.</p><p>Iako nije pobijedila, ne prestaje se komentirati nastup <strong>Lane Klingor Mihić </strong>(40) koja je utjelovila <strong>Kasandru </strong>(47) i izvela pjesmu 'Kazna'. Kako su konstatirali gledatelji, ali i članovi žirija, bio je to jedan od najvrućih nastupa u emisiji dosad. </p><p>- Bilo je prelijepo gledati i slušati, pogodila si točno njezinu boju glasu - rekla je Indira. Celzijus također nije mogla sakriti oduševljenje, a <strong>Goran Navojec</strong> (50) divio se koreografiji koja je uključivala vezane muškarce. </p><p>Davorka Ručević poznatija kao Kasandra, zvijezda je 90-ih koja se u vrh estrade vinula hitovima 'Nisi ti jedini na svijetu', 'I Got A Feeling' i obradom pjesme 'Sladoled' <strong>Jasenka Houre </strong>(60). </p><p><strong>POGLEDAJTE LANIN NASTUP: </strong></p><p>- Bila je kraljica dance glazbe, 183 centimetra visoka s usnama punim silikona, muškarcima privlačnija od najljepših manekenki. Mogla je imati kojega god je poželjela, no zaljubila se u pogrešnog. On nije htio vezu, nego avanturu sa zvijezdom, Kasandru kao trofej. Imala je izvanmaterničnu trudnoću, izgubila ljubav svojeg života i doznala da nikad neće moći roditi. To ju je slomilo - ispričala je svojedobno za Express <strong>Darinka Gazibara</strong>, njezina majka.</p><p>Na društvenim mreža obožavatelji i vjerni pratitelji showa odmah su se upitali gdje je Kasandra sada.</p><p>- Pa ona je nestala. Nisam to uopće shvatila do sada - napisala je jedna pratiteljica, a druga se složila: </p><p>- Godinama je nije bilo u medijima. Baš je nema.</p><p> </p>