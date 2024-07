Vucin sin osvanuo je kao James Bond na plakatima: 'Nisam ni znao što se zapravo događa!'

Moj najbolji prijatelj Matt Orlić koji radi u digitalnom marketingu i ja smo gledali jedan film 'I Love You Man', u kojem prijatelj iznenadi isto jednog agenta i stavi njegove postere po gradu. Matt je rekao da će on to meni napraviti, kao postavit plakate. Mislio sam da se on šali, a on ih je stvarno stavio. Postavio je 40 postera po Zagrebu, a niti jedan nisam vidio uživo, rekao nam je Vilibald Vuco, nakon što je osvanuo na jumbo plakatima kao James Bond.

Foto: Privatni album

Plakati su postavljeni krajem prošlog tjedna, a osim Vilibalda stoji natpis 'Licence to sell'. Na njima pozira kao James Bond, a Vilibald kaže kako je njegov prijatelj zasigurno uzeo njegove starije fotografije i iskoristio. No, ne ljuti se na njega, jer kaže, radi iz dobrih namjera.

- Počeo sam dobivati sto poruka i onda sam shvatio što se događa. Ipak je to nesvakidašnje ovdje, ali reakcije ljudi zaista su dobre. Stalno me zovu ljudi, nestvarno je ovo - rekao nam je Vilibald.

Inače, Vucin sin radi kao agent za nekretnine. Agencija u kojoj radi kao agent posluje diljem Hrvatske, a kaže, pronašao se u tom poslu.

- Prestao sam s nogometom zbog ozljede, a pjevanje je meni više kao hobi. gušt mi je to i volim. ali u ovom sam se poslu pronašao, odgovara mi način poslovanja, rad s ljudima. Disciplinirano je sve i sve ovisi o tome i načinu komunikacije. Sviđa mi se prodaja i rad s ljudima. Uživam zaista - rekao nam je Vilibald, a dodaje posla ima te da je trenutačno jako zauzet.

Foto: Privatni album

Prisjetimo se, dugo je igrao nogomet, ali ozljeda ga je spriječila da živi svoj san.

- Imao sam problema s kukom i operirao sam ga. Tu je sve stalo - rekao nam je ranije Vilibald.

Kasnije se posvetio i pjevačkoj karijeri, pa je tako prošle godine nastupio na Splitskom festivalu mladih glazbenika i predstavio se pjesmom ''Udaj se za mene''. Prije godinu dana objavio je i pjesmu Ludo srce, koja je objavljena i na YouTubeu.

- Pjevanje mi je kao hobi više, ovaj posao kojim se trenutačno bavim je za mene - zaključio je Vilibald u našem razgovoru.

Foto: Matea Zanić/24sata