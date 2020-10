Vuco izvrijeđao Jelusića: Nikad ništa od njega, nije inteligentan

Razljutio se uskoro Vuco toliko da više nije ni htio razgovarati o Jelusiću, kojeg je nazvao instant zvijezdom, nego se prebacio na vrijeđanje drugih meta

<p>Tradicionalno osebujni <strong>Siniša Vuco</strong> (49) tijekom svog posljednjeg intervjua izvrijeđao je mladog pjevača <strong>Dinu Jelusića</strong> (28), a dobio je nešto kasnije i odgovor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Njegovo pjevanje je fenomenalno. Čak ima i emociju koja bi mogla biti veća, ali mislim da on nije puno inteligentan. On dolazi u emisiju hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori: 'Ja nisam baš naučio tekst Dine Dvornika.' Je li on lud? Jeste vi normalni? Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći ku*ac koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi - ispričao je u dahu Vuco u razgovoru za Podcast Inkubator. </p><p>Razljutio se glazbenik toliko da više nije ni htio razgovarati o Dini nego se prebacio na vrijeđanje drugih meta. </p><p>- Dakle, Siniša Vuco progovorio o meni. Ovo je zlato. Obavezno poslušati do kraja. Ovo je sve. Uljepšalo mi dan hahahaha. Psihički nestabilni neinteligentni debil koji ako postane zvijezda Vuco si je spreman odrezati pimpeka. Pobjeda!!! Vuco ti si kralj svemira - napisao je Dino. </p><p>Jelusić je sa svojim pratiteljima podijelio dio Vucine tirade iz podcasta, a iako je kritiku starijeg kolege primio mirno, u sarkastičnom tonu, njegovi pratitelji i oni koji ga podržavaju bili su puno oštriji pa Vucu nazivaju primitivcem i prostakom. </p>