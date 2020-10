Vukov Colić 'oplela' po HRT-u: 'Sramota je što nisu prenosili svečano otvorenje vodotornja'

Vukov Colić je nakon punih 30 godina rada na HRT-u napustila državnu televiziju prije dvije godine. Sinoć je vodila program otvorenja Vukovarskog vodotornja i požalila se što HRT nije imao prijenos

<p><strong>Karmela Vukov Colić </strong>(52) jučer je vodila svečani program otvorenja Vukovarskog vodotornja, koji je simobol hrvatskog zajedništva. Na društvenim mrežama napisala je kako je iznimno počašćena što je vodila program, ali ju je zasmetalo što HRT nije prenosio ovaj događaj.</p><p> </p><p>- Večerašnje podizanje zastave koju iz ruku Ivičine majke uzima i podiže Hrvojev sin stojeći na otiscima očevih stopa, tjera mi suze na oči. One iz tuge i one iz ponosa istovremeno... Uz njih i ushićenje: na otvorenju vodotornja, zahvaljujući brojnim hrvatskim televizijama (nažalost, sramotno, ne i državnoj), bila je cijela Hrvatska. Vukovar to svakako zaslužuje - napisala je Karmela između ostaloga u svojoj objavi. Vukov Colić je, naime, nakon punih 30 godina rada na HRT-u napustila državnu televiziju prije dvije godine. </p><p>S HRT-a su za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/karmela-napala-hrt-sramota-je-da-nisu-prenosili-otvaranje-vukovarskog-vodotornja-evo-sto-su-odgovorili-1442665?utm_source=Facebook&utm_medium=Status&utm_content=1442665&utm_campaign=FB+page+statusi" target="_blank">Večernji list </a>rekli kako su bili u nemogućnosti da prenose ovu svečanost zbog epidemiološke situacije, te su istaknuli kako su joj dali punu pozornost.</p><p>- HRT je obnovi vodotornja u Vukovaru dao iznimnu važnost i događaj se nekoliko dana najvljivao u programima HRT-a. A jučer, na sam dan otvorenja vodotornja, HRT je tom događaju posvetio posebnu minutažu u svojim informtivnim emisijama, a posebno u središnjoj Informativnoj emisiji - večernjem Dnevniku HRT-a, s velikom reportažom o tom simbolu otpora Vukovara nad velikosrpskom agresijom, te javljanjima uživo u središnji Dnevnik s mjesta događaja. Što se tiče prijenosa uživo, moramo napomenuti da nam je bilo onemogućeno postavljanje vlastitih tehničkih kapaciteta za prijenos zbog epidemiološke situacije - rekli su iz Službe za komunikacije HRT-a. <br/> <br/> </p>