Watson se 'hvatala' s frajerom pa rekla da je slobodna i sretna

Glumica Emma Watson (29) oduvijek je nastojala držati svoj privatni život podalje od očiju javnosti i u intervjuima je radije govorila o svojem poslu i angažmanu na promicanju jednakosti između žena i muškaraca. Zvijezda filmova o Harryju Potteru koja u travnju puni 30 godina za britanski časopis Vogue progovorila je o pritisku i tjeskobi koju je osjećala zbog činjenice da se približava tridesetoj, a nema stalnog partnera, stabilnu karijeru, a ni dijete.

- Mislila sam - zašto svi prave toliku frku zbog tog tridesetog rođendana? To nije tako strašno... Onda sam napunila 29 i bilo je - 'oh bože, tako sam tjeskobna zbog toga. Stalno sam osjećala tjeskobu zbog tih subliminalnih poruka. Ako niste izgradili dom, udali se i rodili dijete ili ako do tridesete nemate stabilnu karijeru, počinjete osjećati tjeskobu jer mislite da je to nešto obvezno - rekla je.

No, sada kaže da je odustala od toga da na pitanja odgovara da je "singl".

- Dugo mi je trebalo da dođem do spoznaje da sam sretna zato jer sam sama. Nazvala bih to vezom sa samom sobom - rekla je za Vogue. Watson je poznata i kao aktivistica za prava žena, a uskoro bi se trebala pojaviti u filmu „Male žene" snimljenom po romanu Louise May Alcott.

Kaže da joj je bilo veliko zadovoljstvo što je u filmu glumila uz Lauru Dern i Meryl Streep.

- Nas tri znamo se otprije. Upoznale smo se u svijetu aktivizma pa među nama postoji ta aktivistička solidarnost jer smo bile dio jednog pokreta i prije nego što smo počele raditi na ovom filmu - otkrila je.

Emma je i UN-ova ambasadorica dobre volje te sudjeluje u kampanji "On za nju" (He for She) koja se zalaže za jednakost između muškaraca i žena.

