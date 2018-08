Whitney je tvrdila da je udarala muža i da ne puši jeftinu drogu

Bog mi je dao glas da pjevam s njim, a kad imaš to koji ti trik još treba, rekla je svojedobno Whitney Houston. O pjevačici, koja je rođena 9. kolovoza 1963., nedavno je napravljen novi dokumentarac 'Whitney' koji govori o njezinom nevjerojatnom talentu i tragičnom životu.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Dok je u glazbi nizala uspjehe, Houston je u u privatnom životu imala puno problema, od uporabe droge do članova obitelji koji su ju kontrolirali te muža, glazbenika Bobbyja Browna (49) koji je navodno bio nasilan prema njoj. Usto, navodno ju je zlostavljala rođakinja Dee Dee Warwick, koja je preminula u 67. godini.

Foto: ABACA ABACA PRESS/Press Association/PIXSELL

- Mislim da se sramila. Govorila bi: 'Pitam se jesam li učinila nešto da pomisli da ju želim'. Morala sam joj reći da prestane s time. Predator je predator - ispričala je Aunt Bae, prijateljica i zaposlenica pokojne pjevačice.

Whitney je imala kćer Bobbi Kristinu s Brownom, a često je isticala koliko joj znači u životu. Svojedobno je ispričala zna da bi mogla ubiti za nju.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

- Znam to jer živim za nju. Jako se zaštitnički odnosim prema njoj - rekla je pjevačica koja se onesvijestila u kadi od prevelike količine lijekova koje je kombinirala s alkoholom i utopila u veljači 2012. Whitneyina kći Bobbi je 31. siječnja 2015. pronađena u nesvijesti u kadi, a preminula je šest mjeseci kasnije jer je zadobila trajno oštećenje mozga.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Houston je govorila kako joj je jedna od najljepših uspomena u životu snimanje filma 'Tjelohranitelj' u kojem je glumila s Kevinom Costnerom (63). Rekla je da je on njezin anđeo čuvar i najbolji prijatelj. Pjevačica je za film obradila pjesmu Dolly Parton 'I Will Always Love You' koja je tada postala hit.

Foto: Khayat Nicolas/Press Association/PIXSELL

Prije nego što se počela profesionalno baviti glazbom, Whitney je bila manekenka, a People magazin ju je proglasio jednom od 50 najljepših žena na svijetu. Glazbeni kritičari su Houston svrstali među najveće žene rock'n'rolla i njezin album 'Whitney' je bio prvi ženski koji je debitirao na prvom mjestu najpopularnijih glazbenih albuma u Americi.

Foto: /DPA/PIXSELL

Pjevačica je imala imidž 'dobre djevojke' dok nisu krenuli problemi nakon njezine udaje 1992. za Browna. Nakon toga se njezino ponašanje promijenilo i kako su tvrdili američki mediji, počela je kasniti na intervjue, snimanja, iznenada otkazivala koncerte i gostovanja u emisijima.

Foto: Ulrich Perrey/DPA/PIXSELL

Tada su krenula nagađanja o njezinoj uporabi droge, a 2000. je osiguranje na aerodromu na Havajima pronašlo marihuanu u prtljazi nje i muža. Ipak, odbacili su optužbe protiv supružnika. Houston je 2002. progovorila o ovisnosti o drogi i braku.

Foto: /DPA/PIXSELL

- Prvo da jednu stvar razjasnimo. Crack je jeftin. Zarađujem previše novca da bih ga ikad pušila. Tako da razjasnimo to. Crack je loš - objasnila je pjevačica. Dok je porekla uporabu jeftinog cracka, Whitney je priznala da je pila alkohol i uzimala kokain, tablete te pušila marihuanu. Pjevačicu su brojni američki mediji proglasili mrtvom u rujnu 2001., a njezin glasnogovornik je brzo opovrgao glasine.

Foto: /DPA/PIXSELL

Whitney je istaknula kako nikada nije imala poremećaj u prehrani i kako nije jako mršava zbog uporabe droge. Iako se pisalo kako je pjevačicu tadašnji muž Bobby fizički zlostavljao, Houston je i to porekla te rekla kako ju nikad nije udario. No napomenula je da je ona njega udarila.

Foto: Screenshot

Pjevačica se od Bobbyja razvela 2007. koji ju je tužio jer je htio alimentaciju za dijete te supružničku potporu za sebe. Tvrdio je kako 'nije bio svoj' tijekom brakorazvodne parnice zbog financijskih i emocionalnih problema, no sud je odbacio njegovu tužbu.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Whitney je posljednji album 'I Look to You' objavila 2009. i probila se na prvo mjesto najpopularnijih albuma te u prvom tjednu prodala preko 300.000 primjeraka. Pjevačica je gostovala diljem Europe, a njezine pjesme su postale hit u Velikoj Britaniji i Italiji. Whitney je ostvarila platinastu nakladu u Americi prodavši više od milijun primjeraka albuma.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Houston se 2010. odlučila na svjetsku turneju 'Nothing but Love' i to se najavljivalo kao trijumfalni povratak. No loši komentari publike na nastupe i otkazivanje te promjene rasporeda koncerata su joj donijele negativnu pozornost. Fanovi su bili razočarani vokalnim sposobnostima pjevačice i izlazili su van s nastupa.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Whitney je razmišljala o radu na još jednom glazbenom albumu, no u svibnju 2011. je završila na liječenju od ovisnosti od droge i alkohola. Njezin glasnogovornik je rekao da će to biti dugi period oporavka.

