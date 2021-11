Will Smith (53) i njegova supruga Jada Pinkett Smith (50) često se nađu na meti pozornosti javnosti kada počnu iznositi sav svoj 'prljavi veš'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, poznati glumac sada je u vlastitim memoarima otvoreno govorio o počecima njihove veze, a spomenuo je i Jadino prijateljstvo s pokojnim reperom Tupacom Shakurom.

Jada i Tupac bili su prijatelji iz djetinjstva, išli su u isti razred u umjetničkoj školi u Baltimoreu, a prijatelji su ostali i nakon što su oboje postali slavni.

Nikada nisu bili u ljubavnoj vezi, ali ipak Smith u knjizi piše o tome kako mu je to prijateljstvo znalo smetati.

- Iako nikad nisu bili intimni, njihova međusobna ljubav bila je legendarna. Na početku naše veze njihova mi je povezanost bila mučenje. On je bio Pac, a ja sam bio ja - piše u knjizi.

Smith je objasnio i kako je Tupac imao neustrašivu strast koja je očaravala te ga je opisao kao moralnog i spremnog za izboriti se ili umrijeti za ono u što je vjerovao.

- Pac je bio kao moj stariji brat Harry - budio je percepciju kukavice koju sam imao u sebi. Mrzio sam što u svijetu nisam ono što je on i to je kod mene izazivalo bijes i ljubomoru. Želio sam da Jada tako doživljava mene. Kada smo Jada i ja ušli u ozbiljnu vezu, a potrebe te veze je učinile manje dostupnom Pacu, moj nezreli um to je doživio kao pobjedu. Jada je bila uzor, vrhunac i kraljica nad kraljicama. Ako je izabrala mene, a ne Tupaca, nema šanse da sam kukavica. Rijetko sam se osjećao toliko validirano - priznao je.

Napisao je i kako se s Tupacom nalazio u istoj prostoriji više puta, ali da nikada nisu razgovarali.

- Način na koji ga je Jada voljela rezultirao je time da jednostavno nismo mogli biti prijatelji. Bio sam nezreo - piše u memoarima slavnog glumca.