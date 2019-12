William dodirnuo Kate, ona se odmakla: Ovo je baš neugodno

Često kruže tračevi o kraljevskoj obitelji te raspadu braka vojvotkinje Kate Middleton (37) i princa Williama (37), a obožavatelje je posebno 'zgrozio' nedavan događaj.

Naime, Kate i William gostovali su u posebnoj emisiji BBC-ja 'A Berry Royal Christmas' gdje su kuhali i razgovarali o blagdanskim jelima s s voditeljicom Mary Berry (84). Sve se činilo gotovo 'savršeno', sve dok William nije pokušao staviti ruku na ženino rame, a njezina reakcija je šokirala gledatelje.

Foto: screenshot/

Kate ga je jednostavno 'otresla' i uputila mu čudnovati pogled.

- Ovo je bilo jako neugodno. No, s druge strane mislim da se Kate jednostavno ponašala profesionalno - komentari su obožavatelja slavnog para. Vojvotkinja od Cambridgea u istoj je emisiji izjavila kako je njihov sin, princ Louis (1) kao svoju prvu riječ izgovorio 'Mary', jer je dom slavnog para pun kuharica autorice Mary Berry, zvijezde kulinarske emisije 'The Great British Bake Off', piše Daily Mail.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Jedna od prvih riječi koje je Louis izgovorio bila je Mary jer sa svojom visinom taman može vidjeti kuharice koje se nalaze na našoj polici s knjigama u kuhinji - otkrila je vojvotkinja.

