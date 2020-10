William i Kate traže spremačicu, ali nude 'sramotno malu plaću'

ako je suditi prema internetskoj stranici za za zapošljavanje Glassdoor, plaća koju nude William i Kate ipak je veća od prosječne godišnje plaće koju imaju spremačice u Velikoj Britaniji, ali su svejedno opleli po njima

<p>Princ <strong>William</strong> (38) i njegova supruga, vojvotkinja od Cambridgea, <strong>Kate Middleton </strong>(38) traže spremačicu, a zbog plaće koju nude zaposlenici nastala je rasprava na društvenim mrežama, pišu strani mediji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Princ George je u srpnju proslavio 7. rođendan </strong></p><p>Kraljevski par traži spremačicu koja poštuje povjerljivosti i diskreciju, ima 'organizirani pristup' i sposobna je odraditi 'različite poslove'. Jedna od prednosti ponuđenog radnog mjesta je preseljenje u Kensingtonsku palaču, ali i izleti do dvorca Windsor te Buckinghamske palače.</p><p>Godišnja plaća joj je 19,140 funti, odnosno 160.111 kuna. Pratitelje je naljutila mala plaća jer je prosječna plaća u Velikoj Britaniji u 2019. godini iznosila je 36.611 funti, odnosno 306.261 kunu. Ipak, ako je suditi prema internetskoj stranici za za zapošljavanje Glassdoor, plaća koju nude William i Kate ipak je veća od prosječne godišnje plaće koju imaju spremačice u Velikoj Britaniji jer ona iznosi 17.016 funti, odnosno 142.343 kuna. </p><p>Pratitelji su bili podijeljeni. Neki misle da su William i Kate ponudili sramotno malu plaću, drugi tvrde da je iznos u skladu s radnim mjestom.</p><p>- Tko će preživjeti s tim iznosom? Pa to je sramotno mala plaća - rekao je jedan, a drugi je dodao: </p><p>- Živiš s njima, putovanja su ti plaćena, hrana je osigurana. Zapravo nije loša ponuda.</p><p>Na kraju su zaključili kako je ponuda trebala biti još bolja, odnosno da su trebali ponuditi veću plaću s obzirom na to da uz kraljevsku palaču dolaze i velike odgovornosti, ali misle da će osoba koja je adekvatna za ovaj posao ipak biti zadovoljna jer su im šefovi zakon. </p>