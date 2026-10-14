Winnie Pooh danas slavi 100 godina! Znate li kako je nastao?

Na današnji dan prije točno sto godina objavljena je prva knjiga o Winnieju Poohu, djelu autora A. A. Milnea i ilustratora E. H. Sheparda. Ovaj medvjedić vrlo malog mozga kroz desetljeća je postao globalni fenomen i simbol dobrote. Tim povodom diljem svijeta organiziraju se posebna događanja, izložbe i izdavanje novih knjiga u čast popularnog lika.

Priča o Winnieju Poohu započela je 1926. godine kada su čitatelji prvi put upoznali antropomorfnog medvjedića i njegove prijatelje u Stojutarskoj šumi. Likovi poput Praščića, Sivka i Zeca nastali su prema plišanim igračkama Christophera Robina, sina autora knjige. Sam Christopher Robin postao je jedan od ključnih likova u ovim pričama koje su brzo osvojile srca djece i odraslih.

Ime Winnie inspirirano je stvarnim crnim medvjedom po imenu Winnipeg, kojeg je dječak često posjećivao u londonskom zoološkom vrtu. Taj je medvjed tamo stigao zahvaljujući kanadskom vojniku tijekom Prvog svjetskog rata. Knjiga je odmah po izlasku ostvarila ogroman uspjeh, a prodana je u 150 tisuća primjeraka do kraja prve godine.

Popularnost medvjedića dodatno je narasla kada je tvrtka Disney šezdesetih godina prošlog stoljeća stekla prava na likove. Njihovi animirani filmovi pretvorili su Pooha u prepoznatljivog junaka s crvenom majicom, čiji utjecaj traje i danas.

​- Animacija Winnieja Pooha bila je jedna od najvećih radosti u mojoj karijeri. Njegova toplina, znatiželja i suptilni izrazi omogućuju animatorima istraživanje nekih od najiskrenijih priča u Disneyjevoj tradiciji - rekao je animator Mark Henn.

Novi nastavci i bogati program proslave

Povodom velike obljetnice, brojni izdavači i organizacije pripremili su poseban program. Izdavačka kuća Farshore najavila je izdavanje službenog nastavka pod nazivom "A Little Boy and His Bear". Ovu novu priču, koja izlazi u listopadu ove godine, napisala je Jane Riordan, a ilustrirao Andrew Grey.

Osim novih knjiga, u planu su i velike izložbe koje će putovati raznim lokacijama. Javna knjižnica u New Yorku, koja čuva originalne igračke Christophera Robina, postavila je posebnu obljetničku izložbu. Kolekciji se nedavno pridružila i nova igračka Rua, koju je knjižnici darovala britanska kraljica Camilla kako bi zamijenila originalni primjerak izgubljen tridesetih godina.

Slavlju se pridružio i Disney koji kroz cijelu godinu lansira različite proizvode i kampanje. Njihova proslava uključuje suradnje s poznatim brendovima za proizvodnju odjeće, modnih dodataka i igračaka. Među novitetima su i prigodni LEGO setovi koji detaljno prikazuju Poohovu kuću i prijatelje iz šume.

Trajna vrijednost i kulturni utjecaj

Iako je prošlo cijelo stoljeće, priče o Winnieju Poohu nisu izgubile na važnosti jer nude stabilnost i emocionalnu sigurnost. Brojni stručnjaci ističu kako se ljudi ne vraćaju ovim knjigama samo zbog nostalgije, već zbog jednostavnosti i topline koje likovi pružaju. Stojutarska šuma, inspirirana stvarnom šumom Ashdown u Engleskoj, postala je simbol mirnog i neiskvarenog djetinjstva.

Njegov se utjecaj proteže daleko izvan književnosti i animacije. U Japanu je Pooh iznimno popularan, a poznati klizač Yuzuru Hanyu smatra ga svojom amajlijom te redovito prima plišane medvjediće od obožavatelja nakon nastupa. U sklopu stote godišnjice, tvrtka Disney organizirala je posebne projekte u Japanu, uključujući i izložbe posvećene upravo toj poveznici između klizača i medvjedića.

Ipak, lik Winnieja Pooha susreo se i s neobičnim preprekama u nekim dijelovima svijeta. U Kini su slike ovog medvjedića cenzurirane na društvenim mrežama zbog internetskih šala u kojima se kineskog čelnika Xi Jinpinga uspoređivalo s njim. Zbog toga su neki filmovi i videoigre u toj zemlji bili zabranjeni ili prilagođeni.

*uz korištenje AI-ja