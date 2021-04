Zbog scene iz 'Titanika' u kojoj gola pozira na krevetu Kate Winslet (45) je odlučila kako se više nikad neće skinuti gola za potrebe filma.

- Ne mogu se zauvijek provlačiti s tim, a ne želim postati ona glumica koja se uvijek skida - objasnila je Winslet 2009. godine u intervjuu za časopis Time.

No u filmu o paleontologinji Mary Anning, 'Ammonite', Kate se ipak riješila viška odjeće kad je trebalo snimiti ljubavne scene s glumicom Saoirse Ronan (27) koja glumi njezinu ljubavnicu Charlotte Murchison.

- Sjećam se da sam pomislila, evo me s 43 godine i snimam golišave scene. Toliko godina sam imala u vrijeme snimanja filma. Pomislila sam da mi to neće biti ugodno, ali iznenadila sam se kako sam se osjećala. Osjećala sam se sjajno. Shvatila sam da sam starija i da imam drugačije tijelo od onoga koje sam imala kada mi je bilo 20 - komentirala je Winslet svoje nove golišave scene nakon što se film pojavio u kinima.

Podsjetimo, Kate je zbog skidanja često bila na meti medija.

- Novinari mi najčešće postavljaju pitanja o golotinji jer sam se skinula u gotovo svakom filmu koji sam dosad snimila. Iskreno, mrzim svaki trenutak u kojem sam gola. No ne mogu ni zamisliti kako bi to izgledalo da u filmu s nekim vodim ljubav potpuno odjevena. Za to jednostavno moram biti gola - rekla je oskarovka.

2014. je za Yahoo Movies rekla kako ne potpisuje fotografije ili crteže obožavatelja na kojima je gola.

- Takve slike ne potpisujem, a vrlo mi je neugodno u takvim situacijama - rekla je Kate te priznala da je scena iz 'Titanika' ponekad proganja.