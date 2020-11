'Wonder Woman 1984' u kinima i na streamingu istovremeno...

Warner Bros. se odlučio na ovaj korak jer je hrpa kina u SAD-u i dalje zatvorena pa ne žele napraviti propust kao što je bio slučaj s filmom 'Tenet' i zaigrati samo na jednu kartu

<p>Dobra vijest za sve koji ne mogu dočekati film 'Wonder Woman 1984' - premijera će biti na Božić, 25. prosinca, i to ne samo u kino dvoranama, već će blockbuster istovremeno biti dostupan korisnicima streaming usluge HBO MAX, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/18/business/wonder-woman-1984-hbo-max-release.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&fbclid=IwAR34vFN7pyiL-fup-yQk6CxgVE6hYXrQFHzIyS0CfvY12yiUNAec7AnBzCs">New York Times</a>. </p><p>Warner Bros. se odlučio na ovaj korak jer je hrpa kina u SAD-u i dalje zatvorena pa ne žele napraviti propust kao što je bio slučaj s filmom 'Tenet' i zaigrati samo na jednu kartu.</p><p>- Shvaćamo da se mnogi korisnici ne mogu vratiti u kino zbog pandemije pa im također želimo dati mogućnost da gledaju 'Wonder Woman 1984' putem naše HBO Max platforme - izjavila je <strong>Ann Sarnoff </strong>(59), izvršna direktorica Warner Brosa.</p><p>A kada je u pitanju 'Wonder Woman' iz 2017., taj film je visoko podigao ljestvicu s obzirom na to da je zaradio oko 800 milijuna dolara, odnosno nešto više od pet milijardi kuna.</p><p>Hoće li njegov nastavak biti jednako toliko uspješan, ako ne i uspješniji, preostaje vidjeti. Jedno je sigurno - sudeći po komentarima na YouTubeu ispod trailera, fanovi imaju velika očekivanja od filma.</p>