'Wonder Women' prošetala se crvenim tepihom: Nitko joj ne vjeruje koliko ima godina...

Američka glumica Lynda Carter (72), poznata po ulozi 'Wonder Woman', pojavila se na gala večeri Bijele kuće i svojim mladolikim izgledom privukla brojne poglede. Crvenim tepihom prošetala je u tamnoplavoj haljini, a osmijeh nije skidala s lica.

Iako je prošlo više od tri desetljeća otkako je utjelovila ulogu filmske junakinje, glumica je ostavila dubok trag u filmskoj industriji.

White House Correspondents’ Association (WHCA) Dinner in Washington | Foto: Nathan Howard

Za svečanu večeru odlučila se za tamni outfit, a kosu je podignula u punđu i istaknula svoje dijamantne naušnice. Sve je upotpunila i krznenim dodatakom prebačen oko ruku.

White House Correspondents’ Association (WHCA) Dinner in Washington | Foto: Nathan Howard

Carter je 2018. godine dobila svoju zvijezdu na Stazi slavnih.

- Čini se nemogućim no ja sam u industriji zabave više od 50 godina, izračunajte sami - rekla je svojedobno glumica okupljenima na holivudskom bulevaru u Los Angelesu prije otkrivanja zvijezde. Dodala je kako se zahvaljuje svim obožavateljima koji su joj podrška tijekom cijele karijere.

Lynda Carter Honoured With A Star On The Hollywood Walk Of Fame | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Inače, Carter je i bila Miss Amerike, a 1978. godine proglašena je 'najljepšom ženom na svijetu'.

Lik 'Wonder Woman' koji je utjelovila Carter prvi se puta pojavio u stripu 1941. a u televizijskoj seriji 1976. godine. Istoimena televizijska serija u kojoj je glumila Carter prikazivala se samo tri sezone.

Lynda Carter unveils 'Wonder Woman' Slot Machine - The Sands Expo - Las Vegas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL