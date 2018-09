Xena ratnica za neprepoznati: Sada se bori za zaštitu Zemlje

Oprostite, ljudi, ali ništa od oživljavanja Xene. Voljela bih da se to dogodi jednog dana, no do tada će to ostati samo u fazi želja, rekla je Lucy Lawless (50) prije dvije godine. Lawless se proslavila ulogom u seriji 'Xena-princeza ratnica' kada je imala 27 godina, a zaštitni znak joj je bila duga, crna kosa sa šiškama.

Foto: IMDB

Lucy je nakon velikog uspjeha 'zanemarila' glumu te ponekad gostuje u serijama, no posvetila se obitelji, pjevanju i humanitarnom radu. Lawless se rodila na Novom Zelandu, a s mužem, filmskim producentom Robertom Tapertom (63) te kćeri Daisy (30) i sinovima Judahom (16) i Juliusom (18) živi u Los Angelesu.

Foto: Instagram

Nekadašnja zvijezda više nema prepoznatljivu crnu kosu, nego kratku plavu, a na društvenoj mreži ju prati 140.000 fanova. Lucy svoju 'staru' popularnost koristi u dobre svrhe kao što su spašavanje Arktika. Usto sudjeluje u akcijama Greenpeacea, organizacije za zaštitu okoliša.

- Spasite Arktik. Xenini fanovi za Majku Zemlju - istaknula je Lawless prije nekoliko mjeseci. Ove godine je serija 'Xena-princeza ratnica' imala 23. godišnjicu od početka emitiranja. Za mnoge fanove je lik koji je utjelovila Lucy ikona feminizma i LBGT zajednice kao i simbol ženske snage.

Foto: IMDB

Lawless zapravo nije bila prvi izbor za ulogu ratničke princeze nego britanska glumica Vanessa Angel (51). No ona se razboljela i nije mogla putovati avionom na set, pa je Tapert odabrao Lucy s kojom se kasnije oženio.

Foto: Instagram

Xena je isprva trebala biti plavuša, no Lawless je obojila kosu u crnu. Usto je predložila da njezin lik izgleda poput argentinske tenisačice Gabriele Sabatini (48). Naime, glumici se svidjelo kakav dojam Sabatini ostavlja u teniskom svijetu.

Foto: Instagram

- Rekla sam: 'Zašto ne bi mogla Xena biti poput nje? Ona je velika i ima tamnu kosu'. Srećom, prihvatili su prijedlog, inače bi mi kosa otpala kada bi ju pokušali održati plavom - istaknula je svojedobno Lucy.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

