Za 60 kuna možeš večerati s Kim ili da Bieber pjeva za tebe

Večera s obitelji Kardashian, uloga u novom filmu Roberta De Nira, privatni koncert Justina Biebera ili pak partija golfa s Justinom Timberlakeom... Sve to može biti vaše za samo 60-ak kuna! Ako ste sretne ruke, naravno.

Razni poznati u sklopu akcije 'All in challenge' ponudili su više od 100 zabavnih paketa. Cilj im je prikupiti što više novca za gladne u svijetu, a već sad su uspjeli doći do brojke od 20 milijuna dolara. Kako to sve funkcionira? Na stranici ove humanitarne akcije pogledate sve dostupne pakete i za deset dolara kupujete ulaz u bubanj. Onaj najsretniji, koga se 'izvuče' dobiva priliku provesti nezaboravni dan sa svojom omiljenom zvijezdom.- Hej, ljudi. Prihvatila sam izazov! Najsretniji od vas ide na ručak sa mnom i mojim sestrama kad ovo prođe - poručila je Kim Kardashian, a naravno, odmah su krenule i šale kako je to kazna, a ne nagrada, ali kako je za humanitarne svrhe, nitko se nije ljutio.A ako večera s Kardashiankama nije za vas, možda biste htjeli jedan dan raditi na štandu i prodavati limunadu s

- Dolazimo u vaš dom, pomognemo vašoj djeci postaviti štand, a onda se nas dvojica krenemo vrijeđati i svađati na temu "Je li bolji Deadpool ili Wolverine" - stoji u opisu ove ponude. Ni to nije za vas? Onda biste možda htjeli upoznati postavu "Prijatelja"?