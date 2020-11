Za dijagnozu nije htio čuti, na kraju je odbio lijekove, a samo jedna žena zna gdje počiva...

Ležao je u krevetu, gotovo nepomično, već je bio izgubio dio vida, tijelo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio onaj isti Freddie. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on to znao, prisjetio se Elton...

<p>Prije 29 godina na današnji dan napustio nas je jedan od najvećih glazbenika u povijesti, legendarni frontmen Queena <strong>Freddie Mercury</strong>. U trenutku smrti, Freddie, rođen kao<strong> Farrokh Bulsara</strong>, imao je samo 45 godina. Preminuo je u svojem domu u Kensingtonu od komplikacije vezanih za AIDS. Kako su kasnije ispričali njegovi prijatelji, smrti se nije bojao, ali odlučio je u nju otići pod svojim uvjetima. Namjerno je prestao uzimati eksperimentalne lijekove koji su ga održavali na životu...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A iako je u smrt, tvrde kolege, otišao hrabro, u početku nikako nije htio prihvatiti svoju dijagnozu. </p><p>- Kasnih 80-ih godina, kad je AIDS uzeo maha, bio je svjestan da je riječ o nečemu opasnom. Ljudi koje je poznavao su umirali od te bolesti, nije joj bilo lijeka, ali on je vjerojatno razmišljao "Ma neće se dogoditi meni". Morate shvatiti, u to vrijeme je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina ipak jako napredovala. Nitko se nije htio s tim pomiriti, zato je vjerojatno dugo odbijao posjetiti doktora - ispričao je pjevačev butler, prijatelj, 'bodyguard'... <strong>Peter "Phoebe" Freestone</strong> jednom prilikom. Odmah je pojasnio.</p><p>- Početkom 1987. godine Freddie je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali nije htio to potvrditi. U travnju te godine ipak je pristao otići kod doktora na nagovor svoje bivše djevojke, a kasnije i najbolje prijateljice <strong>Mary Austin </strong>- ispričao bulter Peter. </p><p>- Napravili su test i on je pokazao kako je Freddie pozitivan. Doktor ga je odmah počeo zvati, ali Freddie se nije javljao. Znao je što će mu reći. Pa je preko Mary nekako uspio nagovoriti Freddieja da digne slušalicu - prisjetio se Freestone.</p><p>Nakon dijagnoze. Freddie je 'usporio' malo s glazbenom karijerom, a šuškanja kako je teško bolestan postajala su sve glasnija. Ono malo vremena što bi se pojavljivao u javnosti bio je meta svih paparazza u Britaniji. Zadnji put na pozornici se s bendom pojavio u veljači 1990. godine na dodjeli Brit awardsa, otpjevao je svoje i nestao. Nije htio komentirati optužbe navodnih bivših ljubavnika koje su tih dana punile naslovnice svjetskih tabloida. S Queenom je još nešto malo snimao, posljednji put u svibnju 1991. godine. Nakon toga se povukao u svoje kensingtonsko zdanje, gdje je primao samo najbliže prijatelje. Jedan od rijetkih koji su ga posjećivali bio je glazbenik <strong>Elton John</strong>, koji je priznao da su mu te posjete jako teško padale.</p><p>- Ležao je u krevetu, gotovo nepomično, već je bio izgubio dio vida, tijelo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio onaj isti Freddie. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on to znao - prisjetio se Elton.</p><p>Šuškanjima da je pozitivan odlučio je stati na kraj 22. studenog 1991. godine. Desetak dana prije vratio se iz Švicarske s posljednje runde terapija. Odustao je od lijekova. Pozvao je menadžera Queena <strong>Jima Beacha </strong>i složili su priopćenje za javnost.</p><p>Zbog ogromnog interesa javnosti za moje stanje posljednjih nekoliko tjedana, želim potvrditi da sam HIV pozitivan. Zbog privatnosti svojih bližnjih nisam prije izlazio u javnost s ovom informacijom, ali sad je došlo vrijeme. Pozivam svoje fanove i sve ljude širom svijeta da se pridruže meni, doktorima i svim oboljelima u borbi protiv ove užasne bolesti širom svijeta. Kao što znate, oduvijek sam cijenio svoju privatnost i nisam davao intervjue, a tako ću i nastaviti...</p><p>U roku 24 sata od objave priopćenja bio je mrtav. Bolest je bila jača.</p><p>- Nismo mislili da će se to tako brzo dogoditi. Kad se vratio iz Švicarske, znali smo da nema još puno vremena, nije uzimao lijekove... Ali svejedno smo bili iznenađeni. Na kraju, sam je odabrao takav kraj. Pomirio se s dijagnozom, oprostio od bližnjih i otišao - ispričao je pjevačev prijatelj i po potrebi sve ostalo - Peter Freestone. </p><p>Mercury nikad, kaže Freestone, nije pričao o svojem sprovodu, željama... A u jednom ranijem intervjuu rekao je kako ga nije briga za te stvari. Pjevačev ispraćaj na kraju je bio u najužem krugu obitelji i bliskih prijatelji. Kremiran je, a njegovi ostaci dani su Mary Austin. Samo ona zna gdje je pjevačevo posljednje počivalište... I kaže da zbog obećanja pjevaču to nikad neće otkriti. </p>