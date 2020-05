Za dobra stara vremena: Rajko se vraća na scenu s četiri asa

Rajko Dujmić (65) ponovo želi svirati. Izuzev CMC festivala 2018., na kojemu je izveo 'Rijeku suza', na pozornicu se zadnji put uspinjao 2015. Onda su ga Novi fosili izbacili iz benda, a skladatelj je potonuo u tugu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sad je s 4asa snimio live stream od 20-tak minuta u kojem na klavijaturama izvodi „Za dobra stara vremena“. Snimao ga je Alen Islamović (62). Pjevač Bijelog dugmeta jedan je od prvih koji je s Rajkom razgovarao o okupljanju 4asa.

- Odlična je to ideja. Jako bi me to veselilo, ali dok korona ne prođe i ovo će biti dovoljno - rekao je Dujmić.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Nitko ne zna koliko će pandemija potrajati. U međuvremenu Dujmić sklada punom parom. Pun je kreativnog elana. Radi danju i noću, sklada veliko klasično djelo i balet. Vjeruje da će ga završiti u lipnju, najkasnije srpnju. Drago mu je da roker Islamović na koncertima izvodi „Za dobra stara vremena“. Pjeva je na svoj način, a svira rokerski. I on bi rado da se 4asa okupe.

Foto: Youtube/Screenshot

Ne brinu ih mjere zaštite, jer na pozornici su ionako jedni od drugih udaljeni više od dva metra. I ne mogu sad, kažu, znati kad će stožer dopustiti koncerte i pod kojim uvjetima. Dok do toga ne dođe, Islamović uživa s obitelji u izolaciji. Igra se s unucima, puno je sa suprugom i kćerima, a vremena ima dovoljno za skladanje novih pjesama i pripremu solo albuma.

- Kad korona prođe, nastavit ću sa solo koncertima, pjevati ću i dalje s Goranom Bregovićem, ali naravno da bih i za 4asa našao vremena. Svi to želimo - kaže Alen.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vlado Kalember (67) je u svom kućnom studiju otpjevao 'Anu'. Pjevač Srebrnih krila kaže da se u izolaciji ne dosađuje jer je oduvijek bio kućni tip.

- Nisam od onih koji hodaju gradom, sjede na Špici. Kad se probudim, odem u kvartovski kafić na kavu i vratim se doma. Takav je i moj sin. Puškom ga treba tjerati da se provozamo, on na električnom romobilu, ja na biciklu. Vrlo brzo kaže „Ajmo doma“. Inače volim biti kod kuće pa mi ova karantena ne pada teško - rekao nam je Kalember.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

„Ana“ je davne 1979. bila zadnja na njihovom albumu prvijencu, a ostala je hit do danas. Takvih hitova ima i grupa Aerodrom. Osim dugovjenčnosti pjesme „Digni me visoko“ Jurica Pađen (65) može se pohvaliti i s novim hitovima. Singl „Sunce mi se smije“ 11 je tjedana bio prvi na regionalnim top listama, njegovi „Dnevni rituali“ dobili su nagradu Rock godišnjak, bend je treći izvođač u regiji, a ima razloga susjedima puštati spot „Vozi mademoiselle“.

- U spotu je susjedov Eiffelov toranj, složen od malih letvica. U potresu se razbio u sto komada, pa ga susjed sad može gledati samo u spotu - rekao je Jurica.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Pridruženi član 4asa, koj za sebe voli reći da im je džoker, Slavko Pintarić Pišta (64) ispunio si je davnu želju i pustio snimku na kojoj sam pjeva „Na modrom nebu iznad Zagreba“. On jedini ovih dana nije snimio pjesmu već je pustio snimku iz 1993. Tad je napravio dvije verzije; jednu solo, a drugu s Vlatkom.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Rekao sam tad Mustafi Ismailovskom Mucu da želim sam pjevati pjesmu, no Vlatka je već bila u bendu i složili smo se da to ne bi bilo lijepo prema njoj. Ova verzija gdje solo pjevam do sad nikad nigdje nije objavljena - rekao je Pišta. Osim što pronalazi stare snimke, dani u izolaciji nisu mu dugi. Šeta, svako malo skuha kavu koju ispija s frendovima na klupici u kvartu.

POGLEDAJTE VIDEO: