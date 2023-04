'Za dvije Arene okreneš milijun eura. Ali nema zvijezda! Ništa urbano, ljudi žele Zečića, Bulića'

Menadžerska karijera Ivice Bubala počela je 70-ih, kumovao joj je Ivica Pavičić, glazbenik i direktor Dalmacija koncerta. Tih godina na Rivi na plesnjaku upoznao je Mišu Kovača i to je, kaže, bilo to. U trenutku kad ga je Mišo uzeo pod svoje, otvorila su mu se sva vrata. Od tada do danas Bubalo je u glazbenim vodama, i dalje organizira velike spektakle, ali danas isključivo iz gušta. Bez dlake na jeziku upozorava na anomalije industrije, a kad se primi posla, drži se starih, provjerenih recepata uspjeha.