'Za heroje ću pjevati pjesmu o idealnom svijetu za sve ljude...'

Daniel Jurišević (34) iz Rijeke proslavio se pjevanjem na A strani, a 4. veljače izvest će 'Imagine' na Ponosu Hrvatske.

Dobrota, poštenje i humanost, duboko su ukorijenjeni u sve dobitnike nagrade Ponos Hrvatske. Njima je lako zamisliti da nema ratova, da svi ljudi žive u miru, pomažu jedni drugima, hrabri su i bore se za najviše ideale kao i za bolje sutra. Stoga će jedna od najpopularnijih pjesama svih vremena, ona legendarnog Johna Lennona, u izvedbi Daniela Juriševića (34) iz Rijeke, biti otpjevana njima u čast. Pjevač koji je široj javnosti postao poznat pjevajući u HRT-ovoj glazbenoj emisiji A-strana i sam je, kaže, sretan što može pjevati upravo za takve ljude.

- Uvijek sto posto podržavam nastupe humanitarnog karaktera te slične projekte, a pogotovo Ponos Hrvatske https://ponoshrvatske.hr/, projekt koji stvarno stavlja na prvo mjesto ljude koje bi možda prošle neopaženo, a doslovno su heroji svakodnevnog života, svatko na svoj način - kaže Daniel. Pjevati je počeo još kao mali dječak, kada je imao dvije godine.

- Tada sam počeo pjevati u Zajednici Talijana u Rijeci, a očito mi se svidjelo čim se pjevanjem bavim dan-danas. Nakon te najranije dobi upisao sam uz redovnu i osnovnu muzičku školu, te sam pohađao zborove, klape... Kasnije sam postao back vokal na Hrvatska traži zvijezdu, a to me dovelo sve do natjecanja na Voice-u i A-strane - opisuje svoj glazbeni put pjevač. Upravo ga je A-strana, smatra, najviše obilježila.

- Prisutstvo u tom showu mi je dalo ne samo priliku pjevati na televiziji, nego sam iz njega puno toga i naučio. iza svakog nastupa i svake emisije stoje brojne probe te brojni sati provedeni uz profesionalce koji pomažu oko izgovora riječi, metrika, načina izvedbe u svakom dijelu pjesme i svemu onome što je važno u pjevanju. Puno sam naučio te jako puno dao u tom show-u te će uvijek imati posebno mjesto u mome srcu - kaže Jurišević. A-strana mu i privatno budi lijepa sjećanja, jer tamo je, kaže, nastupla i njegova supruga Ana.

- I ona je baš kao i ja nastupala i na Voice-u i na A-strani i od tamo nosimo prekrasna zajednička sjećanja. Sada imamo i tri godine staru curicu Lunu koja je već krenula našim stopama i jako voli pjevati - otkrio je Daniel. Po struci je ekonomist, zaposlen je pa se pjevanjem bavi u slobodno vrijeme.

- Pjevam kad me netko pozove i zadovoljan sam, a u budućnosti ću možda opet pisati svoje pjesme - kaže pjevač.

Nagradu Ponos Hrvatske Daniel će zajedno s ostalim izvođačima uveličati 4. veljače u HRT-ovu Studiju 10. Izravan prijenos možete pratiti na Drugom programu HRT-a u 20 sati.

