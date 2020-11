Za književnu nagradu Fric u užem izboru je 14 kandidata

PRESTIŽ Više od 50 naslova žiri je selektirao u dva kruga. U finalu ih je umjesto dosadašnjih 13 ove godine 14, a dobitnika ugledne književne nagrade u organizaciji tjednika Express saznat ćemo u siječnju 2021.

<p>Za otprilike dva i pol mjeseca, u siječnju 2021. godine, po četvrti put bit će dodijeljena književna <strong>Nagrada Fric</strong> za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020. Dodamo li ovoj četverogodišnjici i godinu dana priprema, mi smo, <strong>Express</strong> kao organizator, s Nagradom Fric jednom nogom već u prvom pravome malom jubileju, i želimo ih si još puno. Lijepo je dijeliti, a Nagrada Fric dobitniku dodjeljuje i značajna financijska sredstva, 75.000 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No to svakako nije jedina dobitna dimenzija nagrade, tu su i ugled te ulazak u društvo probranih, i medijski i marketinški poguranac za knjigu i autora te njezin materijalni dio i, možda najvažniji, dobitak za cijelu scenu i kulturu. Ove pandemijske 2020. godine, u kojoj je sve poremećeno pa je održavanje ikakvih kontinuiteta teže i dragocjenije, Nagrada Fric se uspijeva držati svojeg rasporeda, voznog reda, po kojemu se kandidati prijavljuju do 1. 9. 2020. godine, pa se utvrđuje valjanost kandidatura i konačno dobiva popis naslova koji konkuriraju. I ove godine je to više od 50 naslova i izazov za žiri koji ih selektira u dva kruga pa konačno dodjeljuje nagradu.</p><p>Žiri čine, što je posebnost i dio identiteta ove nagrade, kompetentni čitatelji koji su ostvarili vrhunske rezultate u svojim disciplinama. Poimence:<strong> Biljana Romić</strong> (predsjednica), <strong>Vesna Degoricija</strong>,<strong> Jagna Pogačnik</strong>, <strong>Vlado Martek</strong>, <strong>Hrvoje Klasić </strong>i <strong>Igor Vikić</strong>.</p><p>U prvom krugu se izlučuje 13 kandidata za mobilnu skulpturu žiroskopa, simbola stabilnosti i ustrajnosti koji smo vezali uz Frica, no ove godine je žiri odlučio, zbog istog broja glasova, da širi izbor čini 14 naslova. Sve o tim naslovima moći ćete čitati idućih dana u izdanjima 24sata i Expressa, posebno u BestBooku od 6. studenog, koji je većim dijelom posvećen Nagradi Fric. Svi tekstovi koji se napišu o knjigama i autorima te podijele na pratećim platformama 24 sata i Expresssa i pripadnim društvenim mrežama, sav taj simbolički kapital je još jedna osobitost Nagrade Fric. Uočljivost knjige i autora strelovito raste već i uvrštenjem u širi izbor Nagrade. Lani je jedan autor užeg izbora, koji nije dobio nagradu, rekao da nema ni blizu domaće nagrade (što nam je žao) koja toliko dobro i opsežno predstavi knjigu i autora kao Nagrada Fric, i laskavo i uhu ugodno dodao: 'Svaka vam čast'. Druga je pak autorica rekla da otkad joj je knjiga ušla u širi, pa u uži izbor, prodaja je silno porasla. Drago nam je što je tako.</p><p>Ove godine će ipak nešto biti drugačije. Samo proglašenje naslova koji ulaze u širi izbor bit će fizički održano u knjižari Frakture, u četvrtak, 5. 11. od 20 sati, uz prijenos uživo na stranici 24sata i Facebook stranici Nagrade Fric. U programu sudjeluju <strong>Biljana Romić</strong>, predsjednica žirija, <strong>Jagna Pogačnik</strong>, članica žirija i <strong>Kruno Lokotar</strong>, koordinator nagrade. Ubuduće će ista knjižara kao partner prvog petka u mjesecu predstavljati Bestbookovu knjigu mjeseca uz prisustvo autora, urednika, kritičara, prevoditelja, već po potrebi. Novi važan program je dakle na pomolu. Također, ove godine se proglašenje šireg izbora odvija i pod egidom Premium programa Interlibera, u znak podrške naporu i organizaciji Zajednice knjižara i nakladnika pri HGK, koja se spremila na mogućnost otkazivanja Interlibera pa uz potporu Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba pripremila program 'Knjiga svima i svuda', čiji se festivalski dio odvija pod egidom već (pre)poznatog Premium programa u koji je kao prvi ušlo i ovo proglašenje.</p><p>Idućih dana ćete moći kupovati online i gledati interliberske programe na stranici www.znk/knjiga-svima-i-svuda, a bit će prisutni i na internetskim stranicama 24 sata, Expressa i HTV-a, koji je i dobar dio termina svojeg televizijskog Trećeg programa ustupio Premium programu. Tako je korona nehotice umnožila arhive i raširila Interliber, i ne samo njega, uzduž i poprijeko zemlje, televizije i interneta. Proglašenje šest naslova koji će ući u uži izbor Nagrade Fric planiran je za početak prosinca, kad bi se trebao održati Sa(n)jam knjige u Puli i nadamo se da će se baš tamo i uživo dogoditi, a svakako vas nećemo uskratiti za prijenos događanja, ni u kojem slučaju. Ime četvrtog dobitnika/ce, nakon <strong>Damira Karakaša</strong> za 'Sjećanje šume', <strong>Jurice Pavičića</strong> za 'Crvenu vodu' i <strong>Darka Cvijetića</strong> za 'Schindlerov lift', doznat ćemo početkom 2021., nadamo se svima sretnije, a da će to biti dobitniku/ci, u to možete biti sigurni.</p>