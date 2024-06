Za koncert Eda Sheerana u prodaji 500 posljednjih ulaznica

Bliži se spektakularni open air koncert Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu 10. kolovoza, a u prodaji je još posljednjih 500 ulaznica za stajanje, objavio je organizator koncerta Outbox agencija.

Sheeran u Zagrebu nastavlja sa svojom četvrtom dionicom "Mathematics" turneje, koja je počela 2022. u Dublinu i završit će na Cipru 8. rujna, a za hrvatski show još ima 500 ulaznica.

Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

Prvi koncert Eda Sheerana u Hrvatskoj, koji je najavljen kao događaj godine, izazvao je veliko zanimanje za ulaznice, najtraženija mjesta rasprodana su u tren oka, no u prodaji su i dodatne ulaznice.

Svjetska turneja "Mathematics" nastavlja se koncertima u Europi, nakon što je u Sjevernoj Americi oborio sve rekorde posjećenosti. Turneja broji 117 koncerata, milijuni fanova uživali su u najvećim hitovima poput "Thinking Out Loud", "Shape of You", "The A Team", "Bad Habits", "Perfect" i dr.

Prošle godine Sheeran je izdao dva albuma: "- (Subtract)" i "Autumn Variations", a oba su postala broj jedan u svijetu. Objavljeni su uz pohvale kritike u svibnju i rujnu, a na oba LP-a Sheeran je surađivao s Aaronom Dessnerom iz The Nationala.