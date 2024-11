Za mjesec dana trebala bi biti poznata sudbina Spaladiuma

Do sredine prosinca trebala bi biti poznata sudbina Spaladium Arene u Splitu koja od 2023 godine stoji prazna i zatvorena kao spomenik rukometnom Svjetskom prvenstvu, zbog kojeg je 2009. bila i podignuta. Naime, 17. prosinca je krajnji rok za uplatu jamčevine za sudjelovanje u trećem krugu javne dražbe. Tad će se doznati postoji li zainteresirani privatni investitor koji će uložiti oko 15 milijuna eura u multifunkcionalni objekt u Lori. U prodajnu cijenu uključeni su i oprema te dozvola za gradnju tornja.

Grad Split će ovako i onako 2039. postati vlasnik Spaladium Arene, koja je sagrađena na pravu građenja na državnom zemljištu, a to znači da bi privatni investitor svoj ulog morao vratiti u roku od 14 godina, a to je teško izvedivo. Ako se do sredine prosinca nitko ne javi, početkom 2025. otvorit će se i četvrta prilika za upravljanje Arenom.

Tad će početna cijena biti svega jedan euro, ali uvjet će biti da se odmah uplati jamčevima od gotovo šest milijuna eura, a samo Gradu Splitu za komunalije stoji dug dvorane od oko pet milijuna eura.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Troškovi su se nakupili nakon 22. svibnja 2022. godine, kad je Grad Split blokirao račun Arene zbog neplaćene komunalne naknade koja je tom sportskom objektu obračunata po gotovo najvećem mogućem koeficijentu koji zakon dopušta.

No ukupni dugovi Spaladium arene kroz godine su premašili iznos od 100 milijuna eura, koliko su potraživale austrijske banke. Cijeli slučaj završio je na sudu, da bi u travnju 2023. stigla presuda Vrhovnog suda koji je poništio arbitražni pravorijek HGK, po kojemu je Grad trebao namiriti više od 100 milijuna eura bankama kreditorima.

Inače, procijenjena vrijednost objekta je 59 milijuna i 850 tisuća eura, a minimalna cijena na prvoj dražbi iznosi 44 milijuna i 888 tisuća eura. Zadnji koncert u Areni održan je 29. prosinca 2022., a Splićanima je tad pjevao Saša Matić.