Una Kablar, poznatija i kao Uki Q, ima tek 20, a njezin dečko, Sergej Pajić, tek 17 godina, i već su najveće regionalne TikTok zvijezde. Ne samo to, već su i najpopularniji TikTok par u regiji, a trenutno ih zajedno prati više od 2 milijuna obožavatelja. Oni uskoro stižu u novi JoomBoos Videostar kao članovi žirija, a u showu će biti isti kakvi su i na svojim profilima. Publika najviše voli gledati njihove zajedničke koreografije, skečeve i story time videa, a oni priznaju kako se na TikToku jednostavno trude biti svoji. Nemaju neki poseban recept za uspjeh.

- Teško nam je odgovoriti na pitanje što nas čini posebnima, ali valjda smo drugačiji od drugih jer smo ludi, imamo hrpu tetovaža, pjevamo zajedno... Radimo ono što volimo i vjerujemo u to – objasnili su Uki i Sergej. A njihova publika itekako prepoznaje njihovu strast prema ovom poslu. No, osim što su iskreni i otvoreni dok snimaju za TikTok, uvijek otvoreno govore i o svojoj vezi. Tako su oboje jednoglasno priznali da je Sergej taj koji je ljubomorniji u vezi, a Una je ispričala kako je izgledao početak njihove veze.

- Sergej se meni prvi nabacivao, i to je bilo toliko slatko. Sjedili smo u jednom kafiću zajedno i on mi je onako lagano dodirivao koljeno. Kao, slučajno... – prisjetila se Una. Ona i Sergej izdvajaju se na TikToku i svojim jednostavnim humorom te posebnim odnosom koji imaju.

- Moram priznati da sam ja duhovitiji od nje – izjavio je svojedobno Sergej u jednom intervjuu, ali Uki se baš i nije složila s njime. 'Ja sam definitivno duhovitija u ovoj vezi', uvjerena je tiktokerica. No, bez obzira na to tko je duhovitiji, a tko manje duhovit, njihovim pratiteljima to uopće nije bitno jer ih najviše vole upravo – zajedno. Mnogi njihovi fanovi uvjereni su da su oni najsavršeniji par na regionalnoj sceni, što im često naglašavaju u komentarima, a sad će ih, osim na TikToku, moći gledati i u novom JoomBoos Videostar showu.

POGLEDAJTE 'VIDEOSTAR' TRAILER:

JoomBoos, nakon više uspješnih sezona YouTube Videostara i više od 15 milijuna pregleda na svim platformama, sad traži tiktokerske zvijezde. Uz Unu i Sergeja, članovi žirija bit će popularne tiktokerice Mimiermakeup i Barbi Afrika, a voditelji Petra Dimić i Luciano Plazibat. Svi oni jako su uzbuđeni zbog početka natjecanja. 'Ako mislite da imate sve što je potrebno da postanete TikTok zvijezda, obavezno se prijavite na novi Videostar, što prije', poručuju Uki i Sergej. A prijave za show otvorene su još manje od deset dana. Svoje video prijave možete slati do 12. ožujka na službenu stranicu showa; videostar.joomboos.hr. Uključite se i vi u borbu za titulu TikTok zvijezde, ali i nagrade vrijedne čak 130.000 kuna. Ispričajte svoju viralnu TikTok priču!

Prijavi se na Videostar, postani TikTok zvijezda i osvoji nagrade vrijedne 130.000 kuna!