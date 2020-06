Par se\u00a0trebao vjen\u010dati ove godine, no odgodili su svadbu zbog pandemije korona virusa. Sada su se povukli u Miami gdje u\u017eivaju u ljetnim danima. The Sun pi\u0161e kako tra\u017ee luksuznu ku\u0107i kako bi mogli u\u017eivati nakon karantene. Razgledavali su vilu u vrijednosti 70.000 dolara (oko 470.000 kuna) koja ima tri spava\u0107e sobe i pet kupaonica. Osim toga, ima i pogled na more.

Lopez ne zna kada \u0107e biti vjen\u010danje, nove datume ona i Alex jo\u0161 nemaju u planu.

-\u00a0\u00a0Iskreno, stvarno ne znam. Morat \u0107emo pri\u010dekati i vidjeti za nekoliko mjeseci, kako \u0107e se to sve odvijati - rekla je J.Lo u gostovanju u emisiji Ellen DeGeneres (62).

Alex je pjeva\u010dicu zaprosio pro\u0161le godine u o\u017eujku, nakon dvije godine veze.

-\u00a0Sve \u0161to ka\u017ee, on to i napravi. Prvi put imam nekog kraj sebe tko \u017eeli da blistam i rastem. I radi sve da imam vremena za sebe. Sve \u0161to sam ostvarila ove godine to sam i mogla samo uz njega jer mi je davao potporu u svemu i nikad se nije osje\u0107ao ugro\u017eeno zbog toga - rekla je Lopez\u00a0u\u00a0razgovoru s televizijskom voditeljicom\u00a0Oprah Winfrey\u00a0(66).

Tada je otkrila kako joj ne igra nikakvu ulogu ho\u0107e li se udati za Alexa.

- Bilo mi je smije\u0161no \u0161to je prvo \u0161to sam pomislila kada me zaprosio je da se sigurno ne\u0107emo vjen\u010dati za par mjeseci. Shvatila sam tako\u0111er i da su mi se sve one romanti\u010dne stvari, koje su me natjerale da se vjen\u010dam tri puta, vratile - otkrila je glumica i priznala kako njezin zaru\u010dnik u potpunosti po\u0161tuje njezine odluke. 'Rekao je: ako \u0107emo biti zajedno do kraja \u017eivota, \u010demu \u017eurba? Moramo biti prije svega partneri'\u00a0 - zaklju\u010dila je glumica.

