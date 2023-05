Za plagiranje je optužili strani mediji, a sada i tviteraši: Kako može? Iskopirala je i Ukrajinku

Na ovogodišnjem Eurosongu pobijedila je švedska predstavnica Loreen s pjesmom 'Tattoo'.

Loreen je već optužena za plagiranje pjesme 'The Winner Takes It All' grupe ABBA te pjesme 'Euphoria', s kojom je 2012. pobijedila na Eurosongu.

Optužbe su prenijele španjolske novine ABC, a korisnici Twittera našli su još jednu pjesmu koja podsjeća na onu pobjedničku.

Mnogi su 'Tattoo' počeli uspoređivati s pjesmom 'V plenu' ukrajinske pjevačice Mike Newton.

Pjesma je napisana 2005. godina, a korisnici Twittera tvrde da je pobjednica Eurosonga plagirala pjesmu.

'Kako se netko može izvući s time'?, 'Tattoo je kopija ukrajinske pjesme,', 'Iskopirala je i Ukrajinku', samo su neki od komentara na Twitteru.

