Za Rivera Phoenixa Hollywood je imao velike planove, ali on se nije uspio izvući iz pakla droge

Bio je glumac generacije, no presudila mu je ovisnost. River Phoenix preminuo je sa samo 24 godine od predoziranja, ali nije zaboravljen. Njegov brat Joaquin danas je oskarovac i glumi za njega.

<p>Američki glumac <strong>River Phoenix</strong> rodio se 23. kolovoza 1970., a karijeru je započeo sasvim slučajno. Dok je s bratom <strong>Joaquinom</strong>, danas oskarovcem te sestrama <strong>Summer</strong> i <strong>Rain</strong> na cesti pjevao i svirao kako bi skupili novac, primijetila ga je jedna od najboljih agentica u Hollywoodu, <strong>Iris Burton</strong>. Ubrzo je počeo snimati reklame te zajedno s braćom i sestrama potpisao ugovor za Paramount Pictures. U dobi od samo 15 godina dobio je ulogu u filmu 'Stand by Me', s kojom je i krenula njegova velika popularnost.</p><p>- Toliko sam se poistovjetio s likom kojeg sam glumio da sam bio sretan što sam nakon snimanja imao obitelj kojoj sam se mogao vratiti jer bih inače morao odlaziti psihijatru - rekao je tada River. </p><p>Iako je nedugo kasnije razvio ovisnost i imao veliki problem s drogom, počeo je dobivati sve zanimljivije uloge, a zapazili su ga i holivudske velikani koji su u njemu vidjelu potencijal za veliku zvijezdu. Američka Filmska akademija nominirala ga je i za Oscara za ulogu u filmu 'Running on Empty' 1988. Osim glume, River je i svirao i pjevao, govorio je da mu je to bila prava strast dok se glumom bavio iz praktičnih, financijskih razloga kako bi obitelji osigurao lagodniji život.</p><p>Nakon što je nekoliko dana proveo s prijateljem, gitaristom Red Hot Chili Peppersa, <strong>Johnom Fruscianteom</strong>, mladi je glumac 30. listopada stigao u holivudski noćni klub The Viper Room, koji je dijelom bio u vlasništvu <strong>Johnnyja Deppa</strong>. </p><p>- Mi smo, kao društvo, imali rutinu s uzimanjem droga. Prvo smo pušili crack ili ubrizgavali kokain direktno u venu. Onda smo uzimali heroin da bismo se spustili i dovoljno smirili kako bismo mogli održavati razgovor nekoliko minuta prije nego što iznova započnemo isti ciklus - napisao je Riverov prijatelj i bivši frontmen grupe Helonious Monster, <strong>Bob Forrest,</strong> u svojoj knjizi. </p><p>Forrest je ispričao da se Phoenix, otkad se pojavio u klubu, tresao poput boksača koji je dobio previše udaraca u glavu. Dodao je da je River uz sve droge dodao i Valium. U jednom trenutku je rekao da mu nije dobro te je izašao van. A tad se srušio, počeo grčiti i povraćati.</p><p>- Molim vas, dođite odmah! Dođite hitno! Moj brat se grči na pločniku! Ne znam, mislim da je uzeo Valium ili tako nešto! Dođite odmah, molim vas - vikao je uspaničeni Joaquin Phoenix, Riverov mlađi brat. </p><p>River je ubrzo poplavio, a bolničari su mu dali lijekove ne bi li mu pokrenuli srce, no nije bilo znakova života. Službeno je proglašen mrtvim 31. listopada u dva sata ujutro, a uzrok smrti bio je srčani udar uzrokovan predoziranjem kokainom i heroinom. Kremirali su ga i njegov pepeo rasuli po ranču na Floridi koji je kupio svojoj obitelji. </p>