Za srpskim pjevačem lude svi, a stavovi su mu iz kamenog doba: 'Prvo suđe! Ženi treba kontrola'

Kopiranje linka Srpski pjevač Dragomir Despić poznatiji pod umjetničkim imenom Desingerica za kojim lude tinejdžeri i koji je trenutačno prvi u trendingu u Hrvatskoj, gostovao je u podcastu 'Oslobođenja kod Davida Čerkeza' i iznio svoj stav o ženama i njenim radnim navikama. POGLEDAJTE VIDEO: - Ako je muškarac pravi, on treba donositi pare kući i da žensko ima jedinu obavezu da opere suđe, spremi kući i da dijete bude kako treba. Nikad nisam rekao da žena treba sjediti kod kuće, nego da joj je to jedina obaveza. Onda neka ide u šoping i gdje god misli da treba, u dogovoru sa suprugom, naravno - rekao je Desingerica pa nastavio: PJEVAČICA SE NAŠALILA Šuput se u tri ujutro družila s domaćim glumcem u smočnici: 'Ma Nenad se ne treba brinuti' - Iskreno ti kažem, ne znam koji postotak riba jedva čeka da ide na posao. Ja, koliko znam, svaka koja radi jedva čeka da nađe nekoga da ne radi, bajo. Ono, žensko koje hoće raditi, to žensko očigledno nije radilo. Kad krene raditi, onda će htjeti da ne radi, bajo... - 97% žena želi piti kavu i ići u shopping. To je ženski mentalitet. To tko kaže da nije tako, laže. Žene vole i čuti 'ne', to ih radi. Ženi moraš dati pažnju, ali je i kontrolirati da te ne osramoti negdje. Ne može se raditi što hoće, sve korektno - rekao je. Foto: YouTube - Ja bih da žene imaju svoja prava, a to je da imaju odnose s kim god hoće. Da im se ne zabranjuje. Ako žele naplatiti, neka država uzme porez. Znaš li ti koji je porez za takve stvari? - zaključio je.