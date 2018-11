Za svaku pohvalu: Ove godine u Orašaru igraju dvije Hrvatice

Riječ je o jednom izmaštanom svijetu kakvog u ovim sumanutim vremenima u kojima živimo priželjkuje baš svatko. Svima su potrebni nostalgija, sentimentalnost i romantičnost koje pruža ova priča i zato mnogi svake godine ponovno dolaze po još, rekla je Dubravka Vrgoč, intendantica baleta Hrvatskog narodnog kazališta, ispred kojeg je u ponedjeljak strpljivo čekala kolona ljudi.

Brojna publika i ove blagdanske sezone želi vidjeti baletnu božićnu bajku “Orašar” ruskog skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog. Priča je to koja oduševljava podjednako i odrasle i djecu te je jedno od najizvođenijih djela u svijetu.

Foto: HNK

Bajkoviti balet Orašar je prvi put izveden u raskošnom Sankt Peterburgu u prosincu davne 1892. godine. I pali još dan-danas. Intendantica Vrgoč tvrdi kako se cijeli HNK svake godine iznova iznenadi velikim interesom i daljnjom popularnošću predstave stare više od 120 godina.

- Pričala sam s ljudima koji su čekali u redu za ulaznice. Većina ih u Orašaru vidi savršen poklon za svog bližnjeg. Potpuno se slažem s tim ljudima - rekla je intendantica.

Dodala je kako su ljudi komentirali da će predstavu pokloniti majci, kćeri, sinu, a neki čak i obiteljskom liječniku. Tvrdi da je bilo i onih koji su došli iz drugih gradova Hrvatske.

- Doista, pa tko ne bi na kraju godine htio doći na priču o djevojčici koja kao dar pod bor dobije lutku Orašara te završi u čarobnom svijetu mašte, zlih miševa, okrutnih vojnika i dobrih prinčeva. Na kraju ovacije traju dulje nego za bilo koju drugu predstavu - tvrdi Vrgoč.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

8000 ULAZNICA ZA JEDAN DAN

Oni koji su čekali u redu za svoju ulaznicu, formiravši oblik zmije pred zgradom HNK, plijenili su poglede prolaznika i vozača automobila. Međutim, “zmija” u ovo doba godine na tom mjestu nije ništa neuobičajeno. I prošle se godine, otprilike na isti datum, u jednom danu prodalo gotovo 8000 ulaznica. Zainteresirani su za priču o djevojčici Klari spremni potrošiti od 90 do 160 kuna, ovisno o poziciji koju žele zauzeti u kazalištu.

HUMANITARNI ORAŠAR

Po kartu dolaze već sad, iako će premijera Orašara biti tek 29. studenog, a igrat će do 5. siječnja. Slična situacija, odnosno Orašar-groznica, vlada u cijelom svijetu. Riječ je o najizvođenijem baletu na svijetu te vjerojatno ne postoji nijedna generacija mladih koja nije odrasla uz njega.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ove godine smo pustili ulaznice nešto ranije u prodaju nego inače, upravo zato što smo znali kakva će biti navala. I nismo pogriješili. Ljudi su navalili odmah jer se boje da više neće biti ulaznica - objasnila je Vrgoč i najavila kako će 13. prosinca imati humanitarni “Orašar” za najsiromašnije građane. Tako će i oni moći, možda prvi put u životu, pogledati ovaj balet u dva čina i uživati u prekrasnoj glazbi Čajkovskog.

Zagrebački je Balet tijekom svojeg postojanja prikazao nekoliko odličnih premijernih uprizorenja “Orašara”, a mnogi se još i danas sjećaju Vesne Butorac Blaće ili Irene Pasarić kao Klare. U koreografiji Dereka Deanea, “Orašar” se u HNK prikazuje od 2011. godine. U HNK tvrde da na predstavi godinama ništa nisu promijenili, osim što se plesači mijenjaju iz godine u godinu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

IDEALNA I ZA DJECU

- Ove će godine u ‘Orašaru’ igrati dvije Hrvatice, ali bit će tu i Japanaca, Portugalaca, Talijana, Rumunja, pa i jedna Australka. Sve su to baletni prvaci. Tek ćemo za iduću sezonu malo promijeniti predstavu, osvježiti je. ‘Orašara’ će tad raditi ruski koreograf Vladimir Malahov, koji je kod nas koreografirao i ‘Labuđe jezero’ - otkrila je intendantica Vrgoč. Po njoj, predstava je savršena za sve generacije, ali je zbog svoje kićenosti idealna i za djecu, i to već s navršene tri do četiri godine. Za glazbu kaže da je pitka i razumljiva.

Partitura Čajkovskog za “Orašara” jedno je od njegovih najpoznatijih djela, ono koje je sam skladatelj prilagodio koncertnom izvođenju. Tako je nastala “Ščelkunčikova suita” - i sam balet desetljećima je u hrvatskim kazalištima izvođen pod naslovom “Ščelkunčik” - koja je 1909. godine izdana kao jedan od prvih albuma u povijesti glazbe.

Balet HNK Zagreb u ovom će ciklusu čak petnaest puta otplesati ovaj balet, a u ponedjeljak su puštene u prodaju karte za sve izvedbe. Ulogu Princa pleše nacionalni prvak HNK Zagreb Tomislav Petranović, a Klara je Anamarija Marković.