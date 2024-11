Za ulogu u 'Heretiku' htjeli su samo njega: 'Ili će Hugh Grant glumiti ili ništa od ovog filma!'

Da, ovo je Hugh Grant. I, ne, ovo nije još jedna romantična komedija. Najveći britanski romantik igra zlikovca u hororu “Heretik”. Zagonetnom gospodinu Reedu stižu dvije mormonske misionarke (Sophie Thatcher i Chloe East) koje dođu propovijedati na njegova vrata. Ulaze u njegov dom kako bi upoznale njegovu suprugu i pričekale svježe ispečenu pitu. Nakon niza pitanja i odgovora djevojke shvate da nema ni žene ni pite te su zarobljene u domu poremećenog domaćina koji ih prisiljava da se oslone na svoju vjeru kako bi pobjegle iz njegove zamke.

Kroz napetu igru uma “Heretik” istražuje duboke filozofske dileme, ostavljajući publiku da se zapita: što se događa kada vlastita uvjerenja postanu naša najveća prijetnja.

- Ostario sam. Postao sam ružan. Nitko mi više ne nudi glavne uloge. A i dosadilo mi je dobivati jedne te iste uloge u romantičnim filmovima - nedavno je rekao Hugh Grant (64). Redatelji Scott Beck i Bryan Woods kao da su čitali taj intervju jer kad su napisali scenarij za “Heretika”, u Reedovoj ulozi htjeli su jedino i samo Hugha Granta.

- Pokušavali smo preko agenata doći do njega. Svima smo govorili. To mora biti on. Ne može biti netko drugi. Ili Hugh ili ništa - ispričali su nedavno redatelji i dodali: “Kad je napokon pročitao scenarij, pristao je i iduća četiri mjeseca radili smo s njim na njegovu liku. Stvorio je svoju verziju gospodina Reeda i odglumio ga na način kako to dosad nismo vidjeli u njegovim filmovima”.

No Grantu ovo nije prva uloga u hororu, glumio je još 1988. u “Jazbini bijelog crva” snimljenoj prema priči Brama Stokera. Možda su hororci Hughov pravi glumački poziv, a 30 godina potratio je na romantične komedije, kako mu pišu neki koji su pogledali “Heretika” koji u naša kina stiže 28. studenoga.