Za vrijeme koncerta pokazala gaćice: 'Ti si prava mačkica...'

Glazbena diva koju obožavatelji pamte po hitu 'Un-break my heart', Toni Braxton (51) nakon nekoliko godina izbivanja iz javnosti ponovno se vratila na scenu. Ovih je dana održala koncert na Floridi i oduševila publiku svojim izgledom. Naime, pjevačica je za nastup odabrala srebrnu haljinu s visokim izrezom zbog kojeg su joj ispale gaćice.

Foto: MPNC

Unatoč tome što je donje rublje boje kože s detaljima dijamantima, fanovi američke glazbenici bili su oduševljeni njezinim izgledom.

- Prava si mačkica, izgledaš bolje nego što si izgledala prije deset godina - komentirao je jedan obožavatelj.

Foto: MPNC

Pjevačica kao i Selena Gomez (26) pati od autoimune bolesti lupus koja joj je dijagnosticirana 2010. godine. Toni je iskreno progovorila o tome kako su upravo lupus i loše imovinsko stanje razlozi zbog kojih se razvela od glazbenika Keria Lewisa (47) prije šest godina.

- Osjećala sam se plitko jer smo se bivši muž i ja razveli zbog problema s novcima. No, u tom trenutku sam otkrila da imam lupus, morala sam otkazati nastupe i nisam mogla zarađivati. Tko želi voditi brigu o osobi koja je cijelo vrijeme bolesna? Nije on to nikada rekao, ali jednostavno sam to osjetila - rekla je pjevačica. Nakon braka s Lewisom, Toni je potražila sreću u zagrljaju repera Bryana Williamsa (49) poznatijeg kao Birdman za kojeg se zaručila prošle godine u veljači.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Početkom godine američki reper podijelio je na društvenim mrežama kako je par prekinuo, a zatim je i Toni s Instagrama obrisala njihove zajedničke fotografije.

Otvaranje novog poglavlja u životu nije lak izbor, ali uvijek birajte biti izabrani. Nazdravljam novoj godini - napisala je pjevačica na Instagramu.