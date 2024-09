Za žene je 'otrov', pjesme su mu hitovi, a pjeva i Stinga: 'Odmah sam prihvatio poziv iz Osijeka!'

Nakon što je u svibnju ove godine održao dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski", jedan od najpopularnijih pop glazbenika u regiji, Saša Kovačević (39), ponovno će zapjevati pred hrvatskom publikom. Ovog puta koncert će biti malo istočnije od Zagreba, u najvećem slavonskom gradu.

- Veliko mi je zadovoljstvo što ću se u subotu, 28. rujna, družiti sa svojom divnom publikom u Osijeku. Do sada nisam imao priliku sa svojim bendom nastupati u Gradskom vrtu, ali eto, s obzirom na to da smo dobili poziv prije dva-tri mjeseca, objeručke smo to prihvatili - rekao je nam je Saša.

Beograd: Koncert Saše Kovačevića bez publike u sklopu borpe protiv COVID-19 | Foto: M. M./ATAImages/PIXSELL

Iza njega su mnogi veliki koncert diljem Balkana. Njegovi hitovi, kao što su "Temperatura", "Noć do podne", "Moja malena" i brojni drugi imaju milijunsku slušanost. Školovani glazbenik jedan je od predvodnika pop zvuka na ovim prostorima, pa će i nadolazeća osječka večer biti u tom znaku.

- Jedino što mogu obećati jest da ćemo s pozornice slati predivnu poruku, predivnu emociju i puno ljubavi. Nadam se da ćemo to dobiti i od publike - kaže Kovačević, kojeg su radi atraktivnog izgleda prozvali i 'balkanski otrov za žene'.

Tijekom karijere obrađivao je i hitove dragih mu domaćih i svjetskih kolega. Publika ga je tako imala priliku čuti kako pjeva pjesme na engleskom, među kojima svjetski evergreen Stinga "Englishman In New York" i "Just the Two of Us" Billa Withersa i Grovera Washingtona Jr. Ipak, najviše voli glazbeni opus Olivera Dragojevića.

- Oliver je najbolji za sva vremena. Znam koliko je obožavan i ne treba me tjerati pjevati kad je on u pitanju. Svaka njegova pjesma mi je bliska srcu - iskreno je rekao Saša za 24sata kad je na Dan zaljubljenih ove godine u Areni Zagreb zapjevao Oliverovu "Bez tebe" s kolegom Acom Pejovićem, kojemu je bio gost na velikom koncertu.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Kovačević priznaje da gaji simpatije prema hrvatskoj glazbi, a dijeli i dugogodišnje prijateljstvo sa splitskom zvijezdom Jelenom Rozgom. Priznao nam je da ne bi imao ništa protiv da jednog dana spoje glasove.

- Jelena je moja jako, jako dobra prijateljica i divna osoba. Po energiji smo slični, još smo oboje Lav u horoskopu - kaže Saša, a sad ne krije uzbuđenje što će u subotu održati svoj najveći koncert u Osijeku.

Foto: Antonio Ahel