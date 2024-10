Zabava kod Željka završila je burno! 'Pokreni se, dosta mi je'

Farmeri nove sezone 'Ljubav je na selu' su za svoje djevojke pripremali fešte, a Željkove odabranice su ze tu prilike posebno uredile. Priznale su kako su to učinile jer su htjele svog farmera zadiviti, a Marija je bila posebno oduševljena: 'Ovo se samo jednom može doživjeti, takva osoba poput Željka. Idem na kraj svijeta sa Željkom. To je tamo gdje ljubav nema granica, do kraja života.

Odlično su se zabavili, no kada je došao red na pospremanje, nastao je problem.

Foto: RTL

- Naravno, 13 puta sam rekla, ponovila gdje nitko ne jede, prljavo suđe odnesi ga unutra, pokreni se - komentirala je u jednom trenutku Vesna.

Petra je pitala Željka gdje je Marija.

- Dosta, ne mogu slušati više takve stvari. Jesmo li tim? Znači, ovo je sve tvoje, moje i njezino - istaknula je držeći čaše.

Foto: RTL

Vesna je rekla da Marija uopće nije reagirala na nju.

- Već sam samoj sebi dosadna kao papiga - požalila se ona, a Željko je rekao Vesni da je tu njegova obitelj i da će pomoći počistiti. No, nju to nije smirilo.

Foto: RTL

- Ako smo se nešto dogovorili - naglasila je.