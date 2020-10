Zabavljali su se tri dana: Ante Gotovac ljubi mladu manekenku

PONOVNO SE SKRASIO Medina je Antu osvojila atraktivnim izgledom, a prijatelju se požalio kako mu je dosta sponzoruša i nemoralnih djevojaka...

<p>Bivša reality zvijezda opet je pala na mlađu djevojku. Nova odabranica <strong>Ante Gotovca </strong>(50) je 25 godina mlađa manekenka<strong> Medina Pašić </strong>(25). Medina je rodom iz Bosne i Hercegovine, a posljednjih godina snima modne editorijale u Istanbulu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ante Gotovac uživao u ljetu</strong></p><p>Protekli vikend provela je kod Ante u Zemunu, gdje se Gotovac skrasio posljednjih godina. U Srbiju je otišao nakon što su ga u Hrvatskoj razočarali prijatelji koji su mu okrenuli leđa nakon traumatičnog razvoda od <strong>Simone </strong>(35). Ante i Medina tri su dana bili po restoranima i kafanama gdje su jeli i pili. Nakon zajedničkog provedenog vikenda Medina se vratila u Istanbul.</p><p>Kako doznajemo, Medina je Antu osvojila jednostavnošću i, naravno, atraktivnim izgledom. Dosta mu je sponzoruša, požalio se prijatelju, a Medina je jedna “normalna djevojka neupitna morala”.</p><p>Prije Medine je Ante ljubio također 25 godina mlađu, Beograđanku <strong>Nađu</strong>. Par je jedno vrijeme i živio zajedno. No njihovoj ljubavi došao je kraj jer Ante ne voli da ga itko gnjavi. Više od svega cijeni svoju slobodu i mir.</p><p>Uostalom, nakon razvoda od Simone završio je u komuni u Vrbovcu, gdje nije, kako je rekao, otišao zbog ovisnosti o drogama, nego da preboli bivšu suprugu Simonu i nađe spokoj u duši. Tamo se zbližio s Bogom, pa u Zemunu svaku nedjelju ode u katoličku crkvu na misu.</p><p>Prije Nađe bio je u kratkom braku s Beograđankom<strong> Jelenom Miljuš</strong> (38), no rastali su se nakon samo osam mjeseci braka. To mu je treći propali brak. Drugi je bio sa Simonom, s kojom ima kćer, a prvi sa Zagrepčankom Ines, s kojom ima dvije kćeri. Sa Simonom je, rekao nam je više puta, u odličnim odnosima.</p>