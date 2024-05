Zablistala je! Selena Gomez mamila poglede u uskoj haljini

Selena Gomez (31) prošetala je crvenim tepihom na filmskom festivalu u Cannesu. Slavna pjevačica privukla je brojne poglede u crno-bijeloj haljini, a svoj look upotpunila je velikom srebrnom ogrlicom.

Selena je kosu skupila u rep, a uz ogrlicu nosila je viseće, srebrne naušnice.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Emilia Perez" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Sarah Meyssonnier

Pjevačica je na premijeru filma 'Emilia Perez' stigla u društvu ostalih članova glumačke postave.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Emilia Perez" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Clodagh Kilcoyne

Brojni su na društvenim mrežama imali samo riječi hvale za njezin izgled.

- Jednostavno si prekrasna. Blistaš - napisao je jedan obožavatelj.

Inače, Selena je u vezi producentom i tekstopiscem Bennyjem Blancom. Vezu je otkrila tek prošle godine te je tad rekla kako se viđaju već šest mjeseci i da je on 'najbolja stvar koja joj se dogodila'.

Foto: Instagram

- On je još uvijek bolji od bilo koga s kim sam ikad bila. Činjenice. Ponašao se prema meni bolje nego prema bilo kojem ljudskom biću na planetu - istaknula je tad.

Par je blizak otkad je zajedno radio na pjesmi I Can‘t Get Enough iz 2021.