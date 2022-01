Malo toga može iznenaditi Tončija Huljića (60) nakon dugogodišnje karijere, no izgleda da mu je mlađa generacija dokazala suprotno jer njegov hit 'Maslačak' koji je napisao 2011. godine je postao viralni hit na TikToku.

Zahvaljujući Andrei Šušnjari (34) 'Maslačak' je pronašao svoje mjesto na TikToku iako na društvenim mrežama točno prije jedanaest godina spot ovog hita je uklonjen zbog neprimjerenosti jer Andrea u ulozi domine je bila previše u to vrijeme.

- Nedavno sam otvorila i TikTok i shvatila da se ekipa 'nakačila' i to na način da me na koncerte u svoje gradove zovu tako što pjevaju 'Maslačak'. To se dopalo poznatim TikTokerima pa su i oni počeli pjevati i dijeliti 'Maslačak', pjesmu koja je sve ove godine bila nepoželjna na YouTubeu - rekla je Andrea, koja podsjeća da je spot za 'Maslačak' godinama bio zabranjen.

Naime, spot za 'Maslačak' je u samo dva dana od izlaska uratka uklonjen s YouTubea zbog neprikladnog sadržaja i mogli su ga vidjeti samo osobe starije od 18. godina. Podsjetimo, Andrea se u tom spotu pojavljuje u ulozi domine odjevena u korzet i kožne rukavice koja u isto vrijeme muči zavezanog muškarca koji ima povez na očima. spot završava tako što je pjevačica podvrgnuta 'policijskom ispitivanju' od strane detektiva koje glume članovi Magazina te križajući noge u maniri Sharon Stone i vadi upaljač.

POGLEDAJTE VIDEO:

- 'Maslačak' je valjda tada bio šok za YouTube zajednicu, premda se i prije deset godina puno gorih scena dalo vidjeti i u spotovima i u filmovima. No, pokazalo se da je ta pjesma i bez spota postala sada viralni hit, a kako je u međuvremenu uklonjena i zabrana s YouTubea, spot danas bilježi gotovo dva milijuna pregleda, a ljudi ispod pišu da su nas vidjeli na TikToku - ističe Andrea.

Pjevačica je priznala da se više puta nasmijala gledajući TikTokove korisnika uz stihove pjesme 'Mislila sam da si ti izuzetak, kako naivno...' snimaju sebe u situacijama kada im profesor matematike 'zakuca asa' (jedinicu), kada pomisle da su našli ljubav svog života, a ona 'nestane' nakon dva tjedna.

Andrea je za kraj rekla da je raznježi činjenica kada joj se javi mlada publika i kažu joj da ih vraćaju u djetinjstvo.

- Da, ja jesam najnovija pjevačica Magazina, ali u bendu sam već jedanaest godina, i mnogi od tih momaka i cura danas mi govore kako imaju našu zajedničku sliku iz vremena kada su još išli u vrtić – rekla je Andrea