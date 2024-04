Zadnja epizoda 'One Tree Hilla' emitirala se prije 12 godina: Evo gdje su glavni glumci danas...

Na današnji je dan, prije 12 godina, emitirana posljednja epizoda serije 'One Tree Hill'. Radnja serije odvijala se u fiktivnom gradu Tree Hill, a pratila je živote dva polubrata, Lucasa Scotta (Chad Michael Murray) i Nathana Scotta (James Lafferty). Serija je pratila njihovo srednjoškolsko obrazovanje te veze sa ženskim likovima. Glumci koje su gledatelji imali priliku gledati u ovoj seriji su do danas ostali zapamćeni upravo po ulogama u 'One Tree Hillu', a većina njih nastavila se baviti glumom.

Chad Michael Murray

Glumac Chad Michael Murray utjelovio je lika Lucasa Scotta, a odmah nakon prve epizode je postao omiljen među ženskim obožavateljicama. Ulogu je dobio nakon što je glumio u serijama 'Gilmore Girls' i 'Dawson's Creek'. Tjedan dana prije nego što je dobio ulogu u 'One Tree Hill', dobio je ulogu u filmu 'Freaky Friday' uz Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis.

Murray je ulogu Lucasa Scotta igrao je kroz šest sezona, sve dok nije otišao tri sezone prije kraja snimanja. Tijekom serije je glumio i u nekoliko filmova, uključujući 'A Cinderella Story' i 'House of Wax'.

Nakon hit serije se nastavio baviti glumom. Pojavio se u serijama 'Chosen', 'Texas Rising', 'Agent Carter', 'Riverdale' i brojnim drugima. Dobio je uloge i u brojnim filmovima, među njima i 'Road to Christmas', 'Survive the Night'...

Jednu od posljednjih uloga dobio je u seriji 'Sullivan's Crossing', koja je izašla 2023. godine.

Sophia Bush

Američka glumica Sophia Bush proslavila se ulogom Brooke Davis u seriji 'One Tree Hill'. Do danas joj je to ostala najupečatljivija televizijska uloga. Tijekom snimanja serije je glumila i u filmovima 'John Tucker Must Die', 'The Narrows and Table for Three', a u seriji je glumila u svim sezonama.

Nakon hit serije se pojavila u brojnim emisijama, 'Law & Order: SVU', 'Chicago Fire', 'Chicago Med', 'Chicago Justice' i 'Chicago P.D.' U ovim je serijama utjelovila lik Erin Lindsay. Osim toga se pojavila u serijama 'Love, Victor' i 'Good Sam', a glumila je i u filmu 'Deborah'.

Osim glume se počela baviti i aktivizmom. Zauzima se za ljudska prava i osnaživanje žena. Bush je bila jedna od 18 žena koje su radile na seriji 'One Tree Hill', a koje su optužile autora serije Marka Schwahna za seksualno uznemiravanje.

Prije tri godine je započela sa snimanjem podcasta 'Drama Queens', s kolegicama iz serije, Hilarie Burton i Bethany Joy Lenz.

James Lafferty

Američki glumac James Lafferty također se proslavio ulogom u seriji 'One Tree Hill'. U njoj je glumio Nathana Scotta. Prije hit serije je imao nekoliko manjih uloga.

Nakon završetka snimanja se pojavio u nekoliko filmova, 'Lost on Purpose', 'Oculus' i 'Small Town Crime'. Dobio je i uloge u serijama 'Crisis', 'Underground', 'The Haunting od Hillhouse' te 'The Right Stuff'. Nedavno se pojavio u seriji 'All America.

Hilarie Burton

Glumica Hilarie Burton proslavila se nakon pobjede u natjecanju 'Total Request Live' na MTV-u. Pojavila se i u seriji 'Dawson's Creek', a onda je dobila ulogu navijačice Peyton Sawyer u 'One Tree Hillu'.

Tijekom snimanja serije se pojavila u nekoliko drugih projekata, među njima i 'The Secret Life of Bees'. U 'One Tree Hill' je glumila sve do 6. sezone.

Nakon 'OTH-a' je dobila ulogu u seriji 'White Collar', a pojavila se i u 'Hostages', 'Grey's Anatomy', 'Extant', 'Lethal Weapon' i 'The Walking Dead'. Glumila je u nekoliko božićnih filmova.

Bethany Joy Lenz

Glumica i pjevačica Bethany Joy Lenz bavila se glumom i prije 'One Tree Hilla', u kojem je imala ulogu Haley James. Osim glume je ostvarila uspješnu karijeru i u glazbi. Čak devet godina je glumila Haley u popularnoj seriji, a nakon nje se nastavila baviti glumom.

Pojavila se u serijama kao što su 'Dexter', 'Colony', 'Grey's Anatomy' i 'Pearson'. Osim toga je glumila u brojnim božićnim filmovima. Nedavno je dobila ulogu u filmu 'So Cold the River'. Nastavila se baviti i glazbom.