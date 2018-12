Zadranin postao hit u Koreji: Pjevao Oliverovu 'Magdalenu'

Sebe ne smatram nikakvom zvijezdom. Da, ljudi se hoće slikati sa mnom u Koreji i možda provodim malo previše vremena na Instagramu, ali to je to. Nadam se da ću i dalje u budućnosti imati priliku raditi što volim i dijeliti svoje nastupe s ostatkom svijeta. Iskreno se nadam i nastupima na hrvatskoj sceni, to bi mi stvarno bila velika želja, rekao nam je Šime Košta, mladi Zadranin koji je velika zvijezda u Južnoj Koreji. I to u Kpopu, glazbenoj mješavini južnokorejskog umjetničkog izražaja koja je postala globalno popularna među tinejdžerima cijelog svijeta.

- Pjevanjem se bavim otkad znam za sebe. Neki od najdražih nastupa iz djetinjstva u Hrvatskoj su mi bili oni na Turbo Limach Showu i na dječjoj Euroviziji. Iz Zadra sam otišao u trećem razredu gimnazije. Istovremeno sam učio klavir i pjevanje u glazbenoj školi Blagoje Bersa, a imao sam 16 godina kad sam odlučio otići u Ameriku kao 'exchange student'. Nisam previše razmišljao o činjenici da odlazim iz Hrvatske u potpuno nepoznatu zemlju. Nije bilo straha, samo uzbuđenje - rekao je.

- Tada plan nije bio ostati u Americi, već se vratiti nazad u Hrvatsku i upisati glazbenu akademiju. Međutim, kada sam stigao u Ameriku i upoznao se s lokalnom glazbenom i kazališnom scenom shvatio sam da će Amerika postati dom, makar na samo par godina. Otišao sam na audiciju za studij mjuzikla pri Arizona State University-u, bio primljen u njihov program , te četiri godine kasnije diplomirao. Potom sam se preselio u New York gdje sam radio na manjim predstavama - kaže nam Šime koji nikad nije ni sanjao da će nakon svega južnokorejski Seul zvati svojim drugim domom i da će uspješno razgovarati na korejskom jeziku.

- Ali prije par godina, kada je Kpop postao dio moje svakodnevice, to je postalo stvarnost. Otišao sam na audiciju u New Yorku, i bio izabran za jednog od četiri člana prve i jedine Kpop grupe bez ijednog korejskog člana, Exp Edition. Iskreno, nisam znao sto očekivati od audicije za Exp Edition. Sjećam se da su me pitali da otpjevam koju pjesmu i na hrvatskom, pa sam otpjevao Oliverovu 'Magdalenu'. Nakon par krugova audicija, na kojima su bile testirane vještine ne samo pjevanja i plesa već i glume, davanja TV intervjua kao i sveukupnog 'personalityja' dobio sam poziv da sam odabran kao jedan od članova. Bio sam vrlo uzbuđen, iako ni sam nisam znao sto to zapravo znaci. Nisam mogao ni sanjati da ću za koju godinu preseliti cijeli svoj život u Seul. Naša direktorica, Bora Kim, inače umjetnica iz Seula, u sklopu svog postdiplomskog rada na Columbia University-u željela je stvoriti prvu Kpop grupu isključivo bez ijednog Korejskog člana. Ovaj koncept je, kako je bilo i očekivano, stvorio kontroverze i započeo rasprave o tome kome je 'dozvoljeno' izvoditi određeni žanr glazbe - rekao je Šime te dodaje da je u zadnjih 10 godina Kpop prešao granica Južne Koreje te postao globalni žanr glazbe. Zašto baš Kpop?

- Kpop ima sve odlike koje su mi se oduvijek sviđale: super glazbu, ritam, koreografiju, modu, a naravno cijeli vizualni spektakl je perfektan. Nakon desetaka nastupa u New Yorku, Bostonu i Miamiju, na ljeto 2016. smo se preselili u Južnu Koreju. Dobili smo priliku učiti korejski jezik, kulturu i nastupati na velikim Kpop pozornicama tamo gdje je Kpop i začet u Seulu. Izdali smo naš prvi mini album 'First Edition', snimili video spotove za naša prva dva singla 'Feel Like This' i 'Stressed', nastupali diljem cijele J Koreje pa cak i na Olimpijskim Igrama u Pyeong Changu. Bili smo i u Danskoj na Roskilde Festivalu a ovo ljeto smo odradili i dvomjesečnu promidžbenu turneju u Japanu. Trenutno smo u Americi, gdje radimo na novom albumu - kaže Šime.

Osim nastupa s grupom, nastupao je i na nekim od najpopularnijih glazbenih TV programa u Koreji kao solo pjevač, a izdao je i svoju prvu solo pjesmu 'I Found You'. Ali doma je doma.

- Nadam se da ću u skoroj budućnosti, dobiti priliku nastupiti u Hrvatskoj. Bilo bi lijepo ponovno zapjevati za domaću publiku. Dobivam puno poruka podrške od fanova iz Hrvatske jer da, i kod nas se sluša Kpop, a svakako bi se volio predstaviti i široj Hrvatskoj publici, možda i sa 'domaćom' pjesmom . Jer, nastupi na TLS-u su mi I dan danas jedni od najdražih nastupa ikada. Kao mali, gledao sam TLS svaki tjedan i zamišljao sebe na toj pozornici sa Sinišom Cmrkom. Bila mi je velika cast nastupiti na TLS-u čak šest puta s pjesmama Olivera, Đanija Maršana, Franka Sinatre, grupe Queen... Sjećam se kad sam tada kao mali stajao na tim pozornicima i sve se nekako činilo nestvarno, poput sna. I iskreno, taj osjećaj je i dalje još uvijek tu svaki put pred nastup. Sada stojim na pozornicama u Koreji i Japanu i, iako puno stariji, sve se i dalje čini nestvarno. Jako sam zahvalan na glazbi u svom životu, zbog nje sam upoznao toliko fascinantnih ljudi i vidio mjesta o kojima sam mogao samo sanjati - kaže Šime.

- Ljudi u Koreji su zaista izvrsni. Prije odlaska u Koreju, bio sam malo nervozan, misleći ipak je to kompletno različita kultura... Međutim, vrlo brzo sam shvatio da su Korejci vrlo topli, velikodušni i gostoprimljivi ljudi. Nakon samo par tjedana provedenih u Seulu, već sam se osjećao kao 'domaći' . Iako je korejski jezik vrlo težak, čim Korejci vide da se trudiš, svi ti hoće pomoći. Zapravo mislim da su Hrvati puno vise slični Korejcima negoli Amerikancima po načinu života, te važnosti tradicije i običaja - zaključuje pjevač Kpopa.

