Zagreb će ugostiti 35. Božić u Ciboni 26. prosinca: Začetnik ove ideje bio je Kićo Slabinac

Sudjelovao sam na koncertima 'Božić u Ciboni' više od 20 puta, bio sam u raznim ulogama, a dirigirao sam barem pola. To je sjajno, došlo smo ove godine već do 35. koncerta. Postalo je tradicija, a kako uvijek volim istaknuti, iako dođu i slavni gosti, u Ciboni je uvijek najveća zvijezda Božić, rekao nam je Zdravko Šljivac, zadužen za umjetnički dio programa.

Na Štefanje, 26. prosinca očekuje nas još jedan koncert. Kako je najavio dirigent, bit će uspješnih pjesama otprije, ali i novih. Na svakom koncertu izvedu i jednu "praizvedbu".

Foto: Marko lukunic/PIXSELL

Brojne izvođače ove će godine predvoditi Tatjana Matejaš Cameron - Tajči, Martin Kosovec, Martina Zadro, Filip Filipović i Saša Lozar. Izvedbe će dodatno obogatiti vrhunski glazbenici iz Zbora i orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija", Zagrebačka filharmonija i božićni zbor sastavljen od mješovitih pjevačkih zborova, "Roženice" iz Pazina, HKUD-a "Petar Zrinski" iz Vrbovca i "Ivan pl. Zajc" iz Zagreba te dječjih pjevačkih zborova.

- Pjevači su briljantni. Svake godine predstavljamo i jednu obitelj, a ove će to biti ona pjevačice Martine Zadro i Zvonka Novosela, koji je glumac i recitator. Njihov sin Lav Novosel je glumac i pjevač, a pjevat će s mamom - rekao je Šljivac.

Foto: DAVORIN VISNJIC/PIXSELL

Kaže kako im eventualni problem može biti samo tehnika, jer orkestar je uhodan... Dodaje je i kako mu je "Božić u Ciboni" uvijek draga priredba, usput i jako gledana.

- Tajna i čarolija jest da je to već postala tradicija Božića. Moram spomenuti Kiću Slabinca, on je potrefio bit ove ideje. Njegov menadžer Luka Bratičević rekao mu je kako on mora imati koncert, a Kićo je rekao kako on je bi sam. Ispalo je sjajno i hvala mu na tome - rekao nam je Šljivac pa nastavio:

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

- Da me pitaju kojeg bih pjevača mogao uzeti, pa i pokojnog, to bi bio duet Nat King Cole i Kićo Slabinac. I s time sam rekao sve. Kićo je posijao ideju. I on i pokojni Oliver su nedodirljivi. Pravi muzikanti, znali su sve. Otprve su sve otpjevali, nije trebalo ponavljati ne znam koliko puta. Kažem, i najveći ponavljaju, ali kod njih dvojice već je prvi zapis dobar.

Dodao je i još jedan dvojac koji "mora spomenuti", a što se tiče "Božića u Ciboni".

- Imali su ključne uloge. Crkvu je predstavljao presvetli Mijo Gabrić, a s televizijske stranke tu je bio Branko Matutinović. Ta ekipa bila garancija da će biti dobro. Moj prethodnik je bio Nikica Kalogjera, kolosalno je to vodio - dodao je Šljivac.

"Uz svima poznate tradicijske pjesme Narodi nam se, Dvorani neba, Tiha noć, Joy to the World, It's the Most Wonderful Time of the Year gledatelji će moći uživati i u modernim božićnim skladbama.", najavljuju organizatori... I tako će biti 35. put na "Božiću u Ciboni". Prvi koncert 1989. godine zvao se "Svim na zemlji mir, veselje". Bilo je oko 6000 ljudi, a dok su pjevali "Tiha noć" dvorana je bila u mraku.

Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL

- Atmosfera je zaista bila posebna, takvo nešto nikad se ne zaboravlja. Nije bilo lako sve to tad organizirati, ali uspjeli smo, pa je zadovoljstvo bilo još i veće - rekao je nam o tom prvom koncertu prije nekoliko godina Kićo Slabinac.

Tjednima uoči tog prvog koncerta Kićo i Luko Bratičević tajili su koliko su mogli da će napraviti Božićni koncert. Sve su odrađivali u tajnosti.

- Bilo nam je važno da dobijemo dvoranu i tu su nam u Ciboni izašli u susret i puno nam pomogli. Uključili smo i Glas Koncila, ali ne previše, tek kad smo ušli u tjedan u kojem je bio koncert, počeli smo ga reklamirati. Za dva dana rasprodali smo sve karte i onda smo se opet 'prestali javljati' da ga ne bi zabranili. U to je doba bila i svjetska konferencija za mir, pa sam se sjetio preko Savske ceste staviti transparent na kojem je pisalo 'Svim na zemlji mir, veselje', kako se i zvao koncert - ispričao nam je tada Kićo.